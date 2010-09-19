آب اجاره ای مشکل بی آبی شهر رابر را حل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خشکسالی بی سابقه استان کرمان و خشکیدگی بسیاری از منابع آبی استان در سال جاری گریبان تعدادی از شهرهای بزرگ کرمان از جمله رابر را گرفته است.

کم آبی در رابر که مرکز شهرستان تازه تاسیس رابر در غرب استان کرمان است به حدی افزایش یافته که از ابتدای تابستان سال جاری مردم این شهر در برخی روزهای هفته تنها برای چند ساعت از نعمت آب لوله کشی بهره مند بودند و در اکثر اوقات روز به دلیل خشکیدگی چاههای آب آشامیدنی شهر رابر با مشکل تامین آب مواجه می شدند.

22 ساعت بی آبی طی یک شبانه روز در رابر

کم آبی در شهر رابر بگونه ای است که مردم در برخی محلات این شهر در طول 24 ساعت تنها دو ساعت می توانستند از آب شهری استفاده کنند و در باقی ساعات روز مجبور به استفاده از آب ذخیره شده بودند.

این درحالی بود که آب شهر رابر در کل ساعات شب نیز قطع بود که در نهایت با پیگیری مسئولان شهرستان رابر و با انتقال آب منطقه "دشتاب" و اجرای طرح لوله کشی ده کیلومتری و اجاره دو حلقه چاه از بخش خصوصی مشکل تامین آب از ابتدای هفته دولت در این شهرستان بهبود یافت اما مردم این شهر طی روزهای اخیر بار دیگر با قطعی مکرر آب لوله کشی مواجه شده اند.

این تغییرات موجب شد، آب در دسترس مردم از دو ساعت در طول شبانه روز به هشت ساعت افزایش یابد اما طی روزهای اخیر مردم این شهر بار دیگر شاهد قطع مکرر آب هستند وهمچنان مردم این شهر با مشکل تامین آب شرب مواجه هستند.

روال زندگی مردم مختل شده است

محمد شهابی یکی از شهروندان رابری در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهر رابر طی سالهای اخیر به صورت مکرر برای تامین آب شرب با مشکل مواجه می شود و از مسئولان توقع می رود که این مشکل را برای همیشه در این شهر حل کنند.

این شهروند رابری افزود: از ابتدای تابستان سال جاری کمبود آب شرب مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است این در حالی است که شغل اصلی و یا فرعی اکثر مردم رابر نیز کشاورزی است و زمانی که مردم برای تامین آب شرب با مشکل مواجه اند، باغهای کشاورزی که اکثر باغ گردو هستند باید چگونه آبیاری می شود.

وی ادامه داد: در ماههای گذشته تنها برای چند ساعت محدود و به صورت جیره بندی شده و در زمانهای خاص آب محله های مختلف شهر وصل می شد که می بایست با نصب تانکر آب را ذخیره کنیم.

شهابی گفت: با انتقال آب دشتاب به شهر رابر مشکل تا حدودی رفع شد اما طی روزهای اخیر بار دیگر با قطعی مکرر آب شهر رابر مواجه هستیم.

15 ساعت در طول شبانه روز آب رابر قطع می شود

یک زن خانه دار رابری نیز با ابراز نارضایتی از وضعیت کنونی تامین آب شهر رابر گفت: بهداشت جامعه با واژه آب گره خورده است اما متاسفانه آب شهر رابر با مشکل اساسی مواجه است و در این میان مردم و ساکنان این شهر با مشکلات بهداشتی و بروز مشکل در زندگی روزمره مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در نیز در برخی ساعات روز همچنان شاهد قطعی آب هستیم بطوریکه از ساعت 6 عصر تا 9 صبح آب شهر کاملا قطع است.

وی ادامه داد: همه مردم اقدام به نصب تانکرهای آب در منازل کرده اند و در طول روز اقدام به ذخیره سازی آب برای استفاده در ساعات قطعی آب می کنند.

بسیاری از باغهای گردو رابر خشکیده اند

یکی از کشاورزان رابر نیز به خبرنگار مهر گفت: کشاورزی مهمترین زمینه اشتغال در رابر را فراهم کرده است بطوریکه بخش قابل توجهی از خانه های رابر در واقع خانه باغ هستند و در حومه شهر نیز باغها متعددی گردو وجود دارد.

محمد خواجه حسنی گفت: باغهای میوه و بخصوص گردو مهمترین بخش کشاورزی رابر را تشکیل می دهند که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و گسترش آفت بخصوص "کرم خراط درخت گردو" بخش قابل توجهی از کشاورزی رابر صدمه دیده است.

وی تاکید کرد: مسئولان باید برای حمایت از کشاورزان برنامه ریزی کنند زیرا با کمبود شدید آب در شهرستان مواجه هستیم و اقتصاد خانوارهای کشاورز منطقه در خطر قرار دارد.

وی گفت: نتیجه خشکسالی برای کشاورزان مهاجرت از رابر به شهرهای بزرگتر استان است که باید از این اقدام جلوگیری شود.

مشکل آب شهر رابر با تکمیل تصفیه خانه "سد صفا رود" حل می شود

فرماندار رابر نیز در خصوص کمبود آب شهرستان رابر گفت: در سالهای اخیر شهر رابر با کمبود آب بخصوص در فصل تابستان مواجه بوده است اما در سال جاری شاهد تشدید این مشکل بودیم که در نهایت با اجرای طرح انتقال آب از دشتاب تا حدودی از مشکل حل شد و در طول روز مردم می توانند ساعات بیشتری از آب آشامیدنی لوله کشی استفاده کنند.

علیرضا مرادی گفت: در این طرح با اجرای ده کیلومتر لوله کشی آب از دشت آب و با اجاره دو حلقه چاه مشکل آب تا حدودی برطرف شده است اما باید برای تامین آب شهر رابر در دراز مدت برنامه ریزی شود.

وی گفت: طرح انتقال آب به رابر با چهار میلیارد ریال هزینه انجام شده است.

وی خواستار صرفه جویی مردم در استفاده از آب شد و تصریح کرد: هم اکنون آبهای منابع زیر زمینی رابر دچار افت محسوس شده است و بسیاری از چاهها و چشمه های آب نیز خشکیده است.

مرادی همچنین با اشاره به کاهش بارندگی گفت: این منابع به دلیل کمبود شدید بارندگی در سالهای اخیر تشدید نشده اند و در نتیجه با کمبود شدید آب مواجه هستیم.

وی گفت: در بلند مدت آب شهر رابر از "سد صفا رود" تامین می شود که هم اکنون طرح ساخت تصفیه خانه این سد در حال انجام است و طبق پیش بینی صورت گرفته تا سال 92 طرح تامین آب رابر و بافت از این سد عملیاتی می شود.

مردم استان کرمان از مسئولان انتظار دارند با توجه به خشکسالی شدید در استان نسبت به اجرای طرحهای انتقال آب حوزه به حوزه تلاش بیشتری انجام دهند تا در طول ماههای آینده و با توجه به ادامه خشکسالی با مشکلات کمتری مواجه شوند.