هفت میلیارد ریال برای امور رفاهی دانشجویان علوم پزشکی شیراز هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر ابوالقاسمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: این دانشگاه به منظور رفاه دانشجویان و ارائه خدمات مناسب به آنها در سال تحصیلی 90- 89 اقدام به بازسازی و تجهیز خوابگاه ها و سلف سرویس مرکزی با صرف اعتبار هفت میلیارد ریال کرده است.

وی افزود: سلف سرویس مرکزی دانشجویان بازسازی، استانداردسازی و تجهیز شده که تکمیل مراحل فرآوری و افزودن سردخانه های زیر صفر و بالای صفر درجه ازجمله اقدامات است.

قائم مقام معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: با ایجاد این امکانات سلف سرویس مرکزی در سال تحصیلی جدید توانایی پخت غذا برای دانشجویان با ظرفیت چهار هزار پرس غذا در وعده را دارد.

ابوالقاسمی گفت: سیستم اینترنتی سفارش و خرید غذا ویژه دانشجویان نیز امسال راه اندازی شده که بر اساس آن دانشجو می تواند با استفاده از سیستم اتوماسیون، غذای دلخواه خود را با توجه به منوی غذای سلف سرویس رزرو و در همان سیستم نیز هزینه آن را به صورت اینترنتی پرداخت کند.

وی عنوان کرد: با راه اندازی این سیستم دیگر نیازی به مراجعه حضوری دانشجو برای انتخاب و پرداخت پول غذا در سلف سرویس نیست.

قائم مقام معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز متذکر شد: ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتبال در خوابگاه شهید آیت الله دستغیب ویژه استفاده دانشجویان پسر از جمله دیگر خدماتی است که در سال تحصیلی جدید به منظور رفاه دانشجویان ارائه شده است.

ابوالقاسمی در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز ثبت نام دانشجویان جدید الورود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بیان کرد: دانشحجویان غیر بومی ورودی سال 90-89 پس از ثبت نام در صورت تمایل به اقامت در شیراز تا زمان اغاز کلاسهای درسی به صورت موقت اسکان داده می شوند و مشکلی در این زمینه برای آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای همراهان دانشجویان در زمان ثبت نام نیز امکانات تغذیه فراهم شده است، افزود: معاونت دانشجویی با ارائه خدمات در زمینه های مختلف ازجمله تغذیه، خوابگاه، سرویس و همچنین طبی و مشاوره ای به دانشجویان نهایت تلاش خود را می کند تا دانشجو با آرامش به تحصیل بپردازد.