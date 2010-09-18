وضعیت عبور خط لوله گاز از جنگلهای دنا به زودی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی حیدری بعد از ظهر شنبه در جمع بخشداران استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: به زودی در تهران جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه کشور برگزار و این موضوع مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین در این جلسه وضعیت گازرسانی به روستاهای واقع شده در حریم خط لوله گاز سراسری مشخص می شود.

حیدری در خصوص احداث شهرک صنعتی دنا نیز گفت: به دلیل توریستی بودن و وجود آب فراوان در این شهرستان، پیشنهاد بر این است تا صنایع وابسته به آب ایجاد شود.

وی بیان داشت: آسفالت جاده "کریک" به دنا نیز به پیمانکار جدید واگذار خواهد شد و اعتبار کافی برای روستای "کریک" جهت استفاده گردشگری هم در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی استانداری استان همچنین در خوص احداث سد "خرسان" نیز گفت: برای احداث این سد و بحث جابجایی روستاهای اطراف آن جایگاه و زمین مشخص شده و کارهای اولیه آن در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست پیگیری است.

به گزارش مهر، سال گذشته بیش از 12 هزار اصله درخت در پروژه عبور خط لوله گاز سراسری از منطقه حفاظت شده دنا قطع و این پروژه با شکایت سازمان محیط زیست متوقف شد.