حرف برخی منتقدان کشتی برایم مهم نیست/ نتایج مسابقات جهانی ناکامی نبود

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو مرحله اول اردوی چهار مرحله ای ما از امروز شنبه در تهران آغاز می شود و برای انتخاب ملیپوشان حاضر در این رقابتها به هیچ عنوان مسابقه انتخابی نداریم و در نهایت با بررسی شرایط کشتیگیران بهترین نفرات را در پنج وزنی که دچار تردید هستیم انتخاب میکنیم.
بنا تصریح کرد: نبود پشتوانه تقصیر من سرمربی تیم ملی نیست. ما در امر پشتوانهسازی نیز فعال بودهایم از یکسری جوانان نیز استفاده کردیم در این مورد فدراسیون نیز نمیتواند کار زیادی انجام دهد، پشتوانهسازی نیز به امکانات و ابزار دارد، تمامی سرمایه کشتی ما یک خانه کشتی است، نونهالان، نوجوانان و جوانان ما برای برگزاری اردو اردوگاهی ندارند و هر روز یک جا تمرین میکنند و جوانان نمیتوانند همراه ما در اردوها حضور داشته باشند.
بنا در مورد انتقادات صورت گرفته در مورد افت کشتی فرنگی اظهار داشت: در کجای دنیا وقتی تیم خود را برای دو رویداد مهم جهانی و بازیهای آسیایی آماده میکنیم ترکیب اصلی را به رقابتهای قهرمانی آسیا میبریم ما هم میتوانستیم با 7 نفر اصلی خود به این مسابقات برویم و قهرمان شویم.
دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان کرد: اگر کارنامه کشتی فرنگی ایران را در 10 سال اخیر بررسی کنیم میبینیم که نتیجه کسب شده توسط کشتی ما در سال 2010 با کسب دو مدال طلا برای اولین بار در تاریخ به هیچ عنوان ناکامی محسوب نمیشود و اگر ما قضیه نعمتپور را فراموش نکنیم میبینیم که میتوانستیم حتی نایب قهرمان جهان شویم، حرفها غیر منصفانه برخی منتقدان برای من مهم نیست. مهم این است که مردم به عنوان قاضیان بیطرف با ابراز احساسات نظیرخود ما را شرمنده میکنند.
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