دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه و حقوق دانشگاه استنفورد در مورد بهترین شیوه برای مطالعه متون فلسفی به منظور درک بهتر، به خبرنگار مهر گفت: بهترین و مناسبترین شیوه برای مطالعه متون تخصصی دقت در خواندن آنها است. هر متن باید با دقت مطالعه و بررسی شود و رئوس مطالب و استدلالهای کلیدی آن مشخص و برجسته گردد.

وی تصریح کرد: نکته‌برداری شیوه مناسبی برای درک متن است. رجوع به نکات کلیدی یادداشت شده نشان می‌دهد که تمرکز متن بر روی چه موضوعی است و از سوی دیگر تمرکز ذهنی ما در مورد متن روی کدام نقاط متمرکز است.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه یادآور شد: این شیوه ما را قادر می‌سازد در رجوع مجدد به متن، موارد مهم و اساسی که در متن وجود داشته مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرند. بنده به هنگام مطالعه، نکاتی را در پائین صفحاتی که در آن نکته‌ای به ذهنم می‌رسد یادداشت می‌کنم.

رئیس مرکز "عدالت جهانی" دانشگاه استنفورد در مورد ضرورت مطالعه متون جدید و تخصصی تصریح کرد: بررسی مجدد هر متن و رجوع به نکات مشخص شده ابعاد جدیدی از متن را پیش روی ما قرار می‌دهد و نکات مبهم آنرا را برای ما روشن می‌سازد.

وی در مورد دستاوردهای بحث و گفتگو پیرامون مباحث علمی و تخصصی، نیز گفت: بحث و گفتگو با کسانی که در آن حوزه صاحبنظر هستند و به متن آگاهی و اشراف دارند کارگشا است و باعث می‌شود زوایای مختلف و نگرشهای متفاوت به آن متن برای ما روشن شود.