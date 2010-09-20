مسائل ‌اخلاقی دلیل بیشترین احکام انضباطی دانشجویان/ محروم سیاسی نداریم

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت محل مراجعه آرای انضباطی است که در دانشگاههای علوم پزشکی به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد: وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به کمیته انضباطی رفته اند، در سال تحصیلی جدید بستگی به حکمی دارد که برای آنها صادر شده و احکام افراد متناسب با تخلفات با یکدیگر متفاوت است.

معاون وزیر بهداشت گفت: در صورتی که حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجو صادر شده باشد، دانشجو از سال تحصیلی جدید محروم خواهد بود اما ما با توجه به آماری که از شورای مرکزی انضباطی دریافت کرده ایم، دانشجوی محروم به دلیل فعالیتهای سیاسی برای سال تحصیلی جدید نداریم.

وی افزود: مجموع حکم‌های دانشگاهها به شورای انضباطی ارائه می شود که با توجه به احکامی که دریافت کرده ایم بیشتر احکام مربوط به مسائل اخلاقی است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به شرایطی که برای دانشجویان دارای تخلفات انضباطی در وزارت بهداشت تسهیل می شود، گفت: ما سعی کرده ایم بیشترین همکاری را داشته باشیم و حکمهای صادره بیشتر تعلیق باشد زیرا به نظر می رسد اگر دانشجو بداند که زیر نظر است سعی می کند خطای خود را تکرار نکند اما در صورت حکم محرومیت از تحصیل، نظارت بر عملکرد دانشجو کمتر است و ممکن است در بازگشت همان خطا را تکرار کند.

ترکستانی یادآور شد: آنچه در دانشگاهها حل نشده باشد به شورای انضباطی مرکزی ارائه می شود اما سعی کردیم با وجود اینکه در سال تحصیلی جدید آمار بالایی از متخلفان نداریم بیشتر احکام را تعلیق کنیم.