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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش دو برابری سرانه فنی حرفه ایها در سال جاری

افزایش دو برابری سرانه فنی حرفه ایها در سال جاری

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش از افزایش دو برابری سرانه دانش آموزان در این بخش خبر داد.

محمد شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: سرانه هر هنر آموز در سال تحصیلی جاری بین 50 تا 60 هزار تومان است که این موضوع پیشرفت خوبی در بخش فنی و حرفه ای و کار و دانش به حساب می آید.

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون سرانه دانش آموزان در بخش نظری حدود 10 هزار تومان است.

به گفته شریف زاده، هزینه خرید دستگاهها و امکانات آموزشی و کارگاه عملی در بخش فنی و حرفه ای بسیار بالا است و نیاز به حمایت بیشتر دولت در این بخش احساس می شود.


 

کد مطلب 1153638

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