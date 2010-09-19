افزایش دو برابری سرانه فنی حرفه ایها در سال جاری

محمد شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: سرانه هر هنر آموز در سال تحصیلی جاری بین 50 تا 60 هزار تومان است که این موضوع پیشرفت خوبی در بخش فنی و حرفه ای و کار و دانش به حساب می آید.

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون سرانه دانش آموزان در بخش نظری حدود 10 هزار تومان است.



به گفته شریف زاده، هزینه خرید دستگاهها و امکانات آموزشی و کارگاه عملی در بخش فنی و حرفه ای بسیار بالا است و نیاز به حمایت بیشتر دولت در این بخش احساس می شود.



