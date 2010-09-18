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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

رنجبر خبر داد:

دو مرکز علوم و تحقیقات در لرستان راه اندازی می شود

دو مرکز علوم و تحقیقات در لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی کشور از راه اندازی دو مرکز علوم و تحقیقات در استان لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی رنجبر در بازدید از طرح های عمرانی دانشگاه آزاد خرم آباد اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان اسلام و از دستاوردهای انقلاب اسلامی دارای بیش از 1.5 میلیون دانشجو است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی تعداد 105 هزار دانشجو در حال تحصیل هستند.

رئیس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به اینکه واحد علوم و تحقیقات در دو واحد دانشگاهی خرم آباد و بروجرد راه اندازی خواهد شد، خاطرنشان کرد: توسعه تحصیلات تکمیلی در زمینه های مختلف و به خصوص رشته های فنی مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی، حسابداری و حقوق از اولویتهای دانشگاه آزاد اسلامی است.

علیرضا نظام آبادی دبیر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این بازدید با تاکید بر سرعت بخشی به کارهای عمرانی، یادآورشد: دقت، سرعت و کیفیت سه محور اصلی در پیشبرد اهداف این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: در راستای سیاستهای این دانشگاه در کشور نخستین واحد علوم و تحقیقات استان لرستان در خرم آباد راه اندازی می شود.

حجت الاسلام عبدالرضا جمال زاده ادامه داد: این واحد در زمینه تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا زمینی به مساحت 50 هکتار برای راه اندازی این مرکز در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه ابلاغ راه اندازی و تاسیس مرکز علوم تحقیقات از اوایل شهریور ماه از سوی سازمان مرکزی به این دانشگاه ارسال شده، بیان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این مرکز در بهمن ماه سال جاری با پنج رشته تحصیلی در خرم آباد راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1153641

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