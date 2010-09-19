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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

"لج و لجبازی" به شبکه نمایش خانگی می‌آید

"لج و لجبازی" به شبکه نمایش خانگی می‌آید

فیلم سینمایی "لج و لجبازی" به کارگردانی سیدمهدی برقعی مهرماه به شبکه نمایش خانگی می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی مدتی پیش روی پرده بود و با استقبال مواجه شد. در "لج و لجبازی" امیر جعفری، سارا خوئینی‌ها، سحر قریشی، نیما شاهرخشاهی، سحر زکریا و... بازی کرده‌اند.

این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاد است که پس از 15 سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا شده‌اند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزه‌ای می‌شود تا فرهاد رقیب عشقی خود را از میدان به در کند.
 
مهدی برقعی فیلم سینمایی "سفر به شرق" و فیلم‌های تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم" و "خاطره" را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1153642

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