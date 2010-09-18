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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تجربه ای کم نظیر است

جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تجربه ای کم نظیر است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت: جشنواره جهانی سنگ نوردی بیستون برای ورزش کوهنوردی کشور یک تجربه مهم و کم نظیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود شعاعی بعداز ظهر شنبه در سومین نشست هماهنگی برگزاری اولین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون اظهار داشت: این کنگره با حضور کشورهای مختلف در رشته سنگ نوردی طبیعت و در روزهای 24 تا30مهر در کرمانشاه برگزار می شود.

وی در ادامه بر اهمیت جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تاکید کرد و گفت: کشورهای ایتالیا، انگلیس، فرانسه، اسلونی، سوئیس و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. 

رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور خاطر نشان کرد: این کنگره برای اولین بار است که در کشور برگزار می شود و قطعا برای استان کرمانشاه و کشور افتخاری مهم محسوب می شود.

کد مطلب 1153646

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