جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تجربه ای کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود شعاعی بعداز ظهر شنبه در سومین نشست هماهنگی برگزاری اولین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون اظهار داشت: این کنگره با حضور کشورهای مختلف در رشته سنگ نوردی طبیعت و در روزهای 24 تا30مهر در کرمانشاه برگزار می شود.

وی در ادامه بر اهمیت جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تاکید کرد و گفت: کشورهای ایتالیا، انگلیس، فرانسه، اسلونی، سوئیس و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور خاطر نشان کرد: این کنگره برای اولین بار است که در کشور برگزار می شود و قطعا برای استان کرمانشاه و کشور افتخاری مهم محسوب می شود.