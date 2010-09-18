به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان اردوی آماده سازی تهران کادر فنی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران نام سعید قدمی را از فهرست بازیکنان این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا حذف کرد.

همچنین در پایان اردوی نهایی این تیم که از روز سه‌شنبه سی ام شهریورماه تا پنجم مهرماه در تهران برگزار کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود، دو بازیکن دیگر هم خط خواهند خورد تا تیم جوانان با 23 بازیکن راهی چین شود. این تیم روز هشتم مهرماه عازم چین خواهد شد.

اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

ایمان صادقی(استیل آذین)، علیرضا بیرانوند(نفت تهران)، هادی ریش اصفهانی(سپاهان)، علی گودرزی(ذوب آهن)، ایمان شیرازی(ذوب آهن)، محمدرضا خانزاد(راه آهن)، سعید لطفی(سپاهان)، هادی محمدی(درنا تهران)، بهرام دباغ(تراکتورسازی)، امید عالیشاه(نفت تهران)، محمد عبازاده(صبای قم)، بهمن مالکی(ذوب آهن)، کامران تجری(پرسپولیس)، یعقوب کریمی(استقلال)، هادی دهقانی(آلومینیوم هرمزگان)، مرتضی پورعلی‌گنجی(نفت تهران)، مهران گلبرگ(داماش گیلان)، اکبر ایمانی(سپاهان)، محمد صادق بارانی(راه آهن)، کاوه رضایی(فولاد)، میلاد غریبی(سایپا)، علیرضا جهانبخش(داماش گیلان)، مجتبی محبوب مجاز(استقلال)، پیام صادقیان(ذوب آهن اصفهان) و علی حیدری(فولاد خوزستان)

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این تیم در گروه D رقابت ها با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.