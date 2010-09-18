به پیروزی ذوب آهن می اندیشم نه آقای گلی در آسیا

مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تیم ذوب آهن در مصاف برگشت مقابل پوهانگ استیلرز کره جنوبی به پیروزی و صعود مقتدرانه به جمع چهار تیم برتر آسیا چشم دوخته و برای این مهم با تمام قدرت به میدان می‌رویم.

وی شرایط ذوب آهن در کره جنوبی را خوب توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: حضور ذوب آهن در کره جنوبی تا پنج روز قبل از دیدار برگشت بهترین تدبیر بود و باعث خواهد شد تیم ما با قدرت و انگیزه بالا و آشنا به شرایط در جدال با حریف سرسخت خود یک پیروزی مهم کسب کند.

رجب زاده در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: همراه با مس کرمان چهار گل در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر رساندم و یگ گل هم با پیراهن ذوب آهن زدم.

وی تاکید کرد: باور کنید علیرغم آنکه گلزنی لذت دارد اما برای من مهم موفقیت ذوب آهن و قهرمانی آسیا از آقای گلی شیرین تر است.