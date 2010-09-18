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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

مهدی رجب زاده:

به پیروزی ذوب آهن می اندیشم نه آقای گلی در آسیا

به پیروزی ذوب آهن می اندیشم نه آقای گلی در آسیا

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک مهاجم ذوب آهن گفت: خوشحالم که به گلزنی‌های خود در لیگ قهرمانان آسیا همراه با ذوب آهن ادامه داده ام ولی هدف اول من موفقیت تیم است.

مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تیم ذوب آهن در مصاف برگشت مقابل پوهانگ استیلرز کره جنوبی به پیروزی و صعود مقتدرانه به جمع چهار تیم برتر آسیا چشم دوخته و برای این مهم با تمام قدرت به میدان می‌رویم.

وی شرایط ذوب آهن در کره جنوبی را خوب توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: حضور ذوب آهن در کره جنوبی تا پنج روز قبل از دیدار برگشت بهترین تدبیر بود و باعث خواهد شد تیم ما با قدرت و انگیزه بالا و آشنا به شرایط در جدال با حریف سرسخت خود یک پیروزی مهم کسب کند.

رجب زاده در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: همراه با مس کرمان چهار گل در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر رساندم و یگ گل هم با پیراهن ذوب آهن زدم.

وی تاکید کرد: باور کنید علیرغم آنکه گلزنی لذت دارد اما برای من مهم موفقیت ذوب آهن و قهرمانی آسیا از آقای گلی شیرین تر است.

کد مطلب 1153651

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