نخستین محموله گوشت گوسفندی هفته آینده وارد زنجان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی احمدیان ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از هفته آینده نخستین محموله گوشت گوسفندی به قیمت 11 هزار و 500 تومان وارد بازار زنجان میشود افزود: محموله گوشت گوسفندی با اخذ مجوزهای لازم و با وجود پیچیدگیهای خاص اخذ مجوز از کشور قزاقستان به استان زنجان وارد میشود.
وی با تاکید بر اینکه پس از ورود محموله گوشت وارد شده به سایر استانهای کشور نیز ارسال میشود ادامه داد: در حال حاضر برنامه ریزیهای خوبی برای توزیع گوشت گوسفندی در استان صورت گرفته است.
احمدیان با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان افزود: محموله گوشت استان با برنامهریزیهای انجام شده به طور مستقیم با پرواز تجاری به استان وارد میشود.
رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان تصریح کرد: با برنامهریزهای صورت گرفته هر هفته 12 تن گوشت گوسفندی به بازار زنجان وارد میشود و آمادگی لازم برای کشتار 50 تن کشتار در روز در این کشتار گاه با حضور ناظر روحانی و مذهبی در کشور مبدا وجود دارد.
احمدیان با بیان اینکه واردات گوشت گوساله در حال حاضر ممنوع است ادامه داد: با حل مشکلات این نوع گوشت، سرمایهگذاری در این خصوص نیز انجام میشود.
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