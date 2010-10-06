روش جدید جذب دانشجوی علمی کاربردی/ کارجویان به کار گرفته می شوند

عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر از طراحی کلی نظام ملی مهارت و آموزشهای مهارتی خبر داد که با طراحی آن ، مصوبات قبلی نیز احیا می شود و افزود: نظام جدید مهارتی با شرایط جدید و رفع نارسایی تطبیق داده شد تا در نهایت منجر به تکمیل چرخه آموزشهای مهارتی شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه با 2 یا 3 مصوبه جدید از سال آینده دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس نظام ملی مهارت دانشجو خواهد پذیرفت و نه بر اساس نظام نظری، اظهار داشت: بر اساس نظام ملی مهارت کلیه آموزشهای مهارتی ساختار و شکل پیدا می کنند و دانشجویان در آن قالب جذب می شوند.

پورعباس ادامه داد: البته ساختار نظامهای آموزشی مهارتی با ساختار نظامهای آموزشی نظری کاملا متفاوت است و این موضوع در اصل برنامه و گسترش آن نیز متفاوت دیده شده است به نحوی که از طریق نظام ملی مهارت، نیرویی که تربیت می شود مستقیما آماده ورود به بازار کار است.

وی با تاکید بر اینکه در ایجاد نظام ملی مهارت بحث توقف جذب دانشجویان علمی و کاربردی مطرح نیست، افزود: روش جذب دانشجو از حالت استانداردهای نظری به روشهای مبتنی بر آموزشهای مهارتی تغییر می کند به نحوی که مسیر آموزش نیز تغییر کرده و باید دروس نظری نیز عملی شوند.