بی احترامی به قرآن سناریوی از پیش تعیین شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی بعد از ظهر شنبه در حاشیه تجمع اعتراض آمیز کارگران استان مبنی بر توهین ددمنشانه غربی ها به ساحت قرآن گفت: قران کتاب راهگشای مسلمانان و معجزه آسمانی پیامبر اکرم(ص) است و نور جاودانی که به همه مردم جهان زندگی و حیات معنوی می بخشد و به همه مردم سفارش می کند در برابر ظالم و زورگویان بایستند و نگذارند سلطه گران بر آنها پیروز شوند.

عضو کانون شورای هماهنگی کار کشور خاطرنشان کرد: هیچ کتاب آسمانی مانند قرآن در معرفی و تصدیق پیامبران و شخصیت های الهی چون حضرت موسی و عیسی سخن نگفته و مطلب ندارد و این قرآن است که در مورد شخصیت حضرت مریم و زندگی حضرت عیسی از تولد تا بلوغ رسالت و وعدالت گستری و ظلم ستیزی سخن گفته است و اگر بخواهند به شخصیت واقعی پیامبران الهی پی ببرند باید به قران این کتاب آسمانی رجوع کنند پس در واقع این هتاکان در پی مقاصد سیاسی هستند که جهان اسلام باید هوشیار باشد.



رئیس کانون شورای هماهنگی کار مازندران با بیان اینکه سوزاندن قرآن خشم مسلمین جهان را در پی داشت افزود این کار زشت و نابخردانه یک سناریوی امریکایی و اسرایئلی از پیش طراحی شده بود و با توهین های که دیگران از کشور های مختلف در گذشته انجام دادند حمایت مسولین کشورشان را نیز داشتند به اهانتهای خود همچنان ادامه داده و می دهند و بدانند همه مسلمانان جهان و ایران عزیز در برابر این حتک حرمت ساکت نخواهند نشست و از اعتقادات اسلامی قرانی خود دست نخواهند کشید



عضو کانون شورای هماهنگی کار کشور ادامه داد: مستکبران جهانی از نفوذ اسلام در هراسند و به دنبال تشکیل جنگ ادیان بوده و با حمایت از توهین های که به اسلام می شود منتظر رویارویی اسلام با دیگر ادیان هستند و مسلمانان جهان باید بدانند با اتحاد و همدلی می توانند به مقابله با جنایتکاران بپردازند.استکبار جهانی بار دیگر چهره واقعی خود را به دنیا نشان داد و به همه مردم جهان ثابت کرد که فقط در پی شعار دادن ازادی ادیان هستند و ازادی را در مصاحبه های خود عنوان می کنند



علی بابایی کارنامی تصریح کرد: تمام کارگران مازندران به همراه کارگران کشور توهین به قران را تحمل نمی کنند و همانند گذشته گوش به فرمان رهبر فرزانه جهان تشیع امام خامنه ای هستند و برای اسلام و قران و رهبری از جان خود نیز می گذرند.