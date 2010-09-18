اتباع بیگانه غیرمجاز بهداشت هرمزگان را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مرضیه وحید دستجردی عصر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای عمرانی سلامت در هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: وجود اتباع بیگانه غیر مجاز در استان هرمزگان و بخصوص در شهرستانهای جاسک و بشاگرد تهدیدی برای سلامت جامعه است.

وی گفت: مسئولان امنیتی استان هرمزگان برای آنکه شاخصهای بهداشتی مورد تهدید جدی اتباع بیگانه غیر مجاز قرار نگیرد باید با ارائه طرحهای مداوم و اثر گذار مانع ورود اینگونه افراد به استان شوند.

با تیم پزشکی مقصر در مرگ مادر باردار مینابی برخورد خواهد شد

وحید دستجردی در خصوص مرگ مادر باردار مینابی که سه هفته گذشته در بیمارستان میناب بدلیل مسمومیت حاملگی فوت کرد، بیان داشت: در خصوص مادران باردار کمیته ای در وزارت بهداشت تشکیل شده است که مرگ و میر مادران باردار را مورد بررسی قرار می دهد و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط و مدارک موجود اتخاذ خواهد کرد.

به گفته وی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز بررسیهای لازم را در این زمینه انجام داده اند و قطعا برخورد لازم با مقصران این حادثه انجام داده خواهد شد.

وی اذعان داشت: اگر اولیا دم نیز در این زمینه شکایتی داشته باشند مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهند کرد.

آمار اعلامی مبتلایان به ایدز در کشور یک چهارم آمار واقعی است

وزیر بهداشت در خصوص تعداد بیماران مبتلاء به ایدز در کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود 20 هزار و 200 نفر در کشور مبتلا به بیماری ایدز شناسایی شده است که این رقم تنها یک چهارم میزان واقعی مبتلایان در کشور است.

وی با بیان اینکه هر فرد مبتلا به بیماری ایدز می توان پنج نفر از افراد جامعه را به این بیماری مبتلا کند، افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته در کشور میزان انتقال ویروس ایدز در بین افراد معتاد تا حدودی کاهش یافته است.

وزیر بهداشت با اعلام خبر برگزاری جشن تکمیل شبکه بهداشت روستایی در ‪ ۲۲‬بهمن سالجاری در هرمزگان، اذعان داشت: با تکمیل این شبکه شاخصهای بهداشتی و درمانی استان بهبود نسبی خواهد یافت.

نقاط محروم کشور با کمبود پزشک متخصص روبرو هستند

وحید دستجردی با اعلام کمبود پزشک متخصص در نقاط کمتر توسعه یافته کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده در وزارت بهداشت، امسال تعداد دستیاران تخصصی در رشته‌های مورد نیاز همچون طب اورژانس، جراحی اعصاب، اورتوپدی، رادیولوژی و برخی رشته‌های دیگر را ‪ ۲۶‬درصد افزایش داده است.

وی ادامه داد: تمام پزشکان متخصص فارغ التحصیل بدون اغماض باید در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند که در همین راستا سال گذشته یک هزار و ‪ ۲۰۰‬پزشک متخصص به نقاط محروم کشور به منظور خدمت رسانی اعزام شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری به صورت آزمایشی در طی چند روز آینده خبر داد.