به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عمومی این فیلم از 31 شهریور ماه در سینماهای آزادی، پردیس سینمایی ملت، سپیده و شاهد آغاز می شود. پخش تیزرها و تبلیغات نیز به زودی آغاز خواهد شد. پخش "زخم شانه حوا" برعهده حوزه هنری است.

در فیلم سینمایی "زخم شانه حوا" هومن سیدی، آهو خردمند، آسیه ضیایی، هادی دیباجی، مینا ساداتی، علی سلیمانی، زهیر یاری و سلیمه رنگزن بازی کردند. این فیلم داستانی درباره دفاع مقدس دارد.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، صدابردار: احمد صالحی، طراح صحنه و لباس: هومن معصومی، طراح گریم: فریدون کشن‌فلاح، موسیقی: سعید انصاری، صداگذاری : آرش قاسمی، برنامه‌ریز: مهرداد یزدانی، مدیر تولید: علی محمودی، تهیه‌کننده: حسن کلامی، محصول سازمان سینمایی حوزه هنری.

حسین قناعت پیشتر فیلم‌های "ماجراهای اینترنتی" و "من و نگین دات کام" را برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته است.