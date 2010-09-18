بارندگی به راه های هشت روستای گلستان آسیب زد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی عصر شنبه در بازدید از این محورها افزود: بر اثز این بارش و وقوع سیل بخشی از راهها در حوزه شهرستانهای شرق استان در مناطق روستایی آی تمر، کرند، قازانقایه، آق امام و آلتی آقاچ و محور چاتال - گلیداغ و آق تپه جدید، نارلی آجی سو و بخشی از جاده مرزی صدمه دید.

وی اظهار داشت: با انجام عملیات راهداری این محورها بازگشایی شد و تردد در آنها جریان دارد.

وی با تشریح اقدامات در خصوص بازگشایی محور جنگل گلستان گفت: هم اکنون ایمنی لازم در این مسیر برقرار و رفت و آمد در آن جریان دارد.



شورابی بیان داشت: محور ارتباطی جنگل گلستان بر اثر بارش باران و بالا آمدن سطح آب اواخر هفته گذشته مسدود شد که با انجام عملیات راهداری و فروکش کردن آب و با تلاش ماموران راه و ترابری برای عبور و مرور مسافران باز شد.



مدیرکل راه و ترابری گلستان افزود: در پی مسدود شدن این مسیر، عملیات راهداری از قبیل ریزش برداری، پاک کردن جاده از گل و لای، سنگ و نخاله انجام و این محور برای عبور وسایل نقلیه ایمن شد.

استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه دارد.