روحانیان مازندران هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بعد از ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی روحانیان استان در ساری گفت: تنها راه مقابله با بی احترامی به اسلام، حفظ هویت خودمان است.

وی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی دست کثیف خود را به حریم مقدس اسلام دراز کرده است.



وی اظهار داشت:علما و فضلا باید با شکوه و جلال در مراسم های مذهبی شرکت کنند تا الگویی برای جوانان و دیگر اقشار جامعه باشد و همه مردم از حضورشان بهره ببرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه در برابر قدرت ستمگران فقط اسلام ایستاده است، تصریح کرد: اسلام با شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل به مقابله می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: با همت بالای علماء و روحانیان به مرکزیت اسلام که محوریت آن همان تشیع است و قلب آن نیز در ایران می تپد، مقابله با عناصر استکبار انجام می شود.

ابراهیمی افزود: بسیاری از مسئولان کشورهایی که دم از اسلام می زنند و به چاپ قرآن می پردازند، حتی یک خط در حمایت از قرآن ننوشته و اعتراض خود را از این هتک حرمت نیز اعلام نکردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران یادآور شد: دشمنان اسلام قرآن را به آتش کشیدند و با کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر مکرم اسلام اهانت کردند و دیگر کارهای زشت را انجام داده اند که این اعمال تنها به خاطر برخی سیاسی کاری ها بوده است.

وی با بیان اینکه پایه اسلام قرآن است، اظهار داشت: نخست وزیر انگلیس در پارلمان کشورش، قرآن را به زمین کوبید و عنوان کرد تا زمانی که این کتاب هست ما نمی توانیم بر مسلمانان مسلط شویم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: استکبار از نفوذ اسلام می ترسد و می خواهد اسلام را روبروی دیگر ادیان قرار دهد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه از دشمن غیر از دشمنی نمی توان انتظاری داشت، افزود: نمی توانیم فکر کنیم که دشمنان دیگر به توهین های خود ادامه نمی دهند.

وی گفت: همدلی با رهبری در پناه اسلام و قرآن و با معیار اخلاق و رفتار اسلامی، پتکی است که بر سر دشمنان کوبیده می شود.

ابراهیمی با تاکید بر اتحاد و عدم وابستگی به قدرتهای بیگانه اظهار داشت: حضور پر شور مردم در صحنه های انقلابی به نوعی مقابله با استکبار است.

وی یادآور شد: اسلام تمام زندگی مردم را از تولد تا مرگ ترسیم کرده است و مردم مسلمان ایران در 31 سال اخیر با دست خالی در مقابل استکبار ایستادگی کردند و تا امروز هم موفق بودیم که این موفقیتها آنها را کور کرده است و توان دیدن پیشرفت اسلام و ایران را ندارند.