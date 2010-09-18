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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

گزارش مهر/

بازدید "دولتمند" از موزه موسیقی

بازدید "دولتمند" از موزه موسیقی

"دولتمند خالف" خواننده و موسیقیدان تاجیکستانی ضمن بازدید از موزه موسیقی به اجرای موسیقی و آواز پرداخت.

علی مرادخانی مدیر موزه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : دولتمند شب گذشته با حضور در محل موزه موسیقی از تمایل هنرمندان تاجیکی برای گسترش مناسبات فرهنگی دو کشور خبر داد و از وجود چنین موزه ای در ایران بسیار شگفت زده شد .

وی افزود: دولتمند که به عنوان مشاور وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز فعالیت دارد از برگزاری جشنواره "فلک خوانی" که ماه آینده در تاجیکستان برگزار می شود خبر داد و از موزه موسیقی خواست ضمن همکاری با این جشنواره جهت تبادل سازهای سنتی دو کشور برای نمایش عمومی اقدام کند.

مرادخانی گفت : من پیشنهاد کردم جشنواره ای تحت عنوان "فرهنگ ایرانی" در آینده برگزار شود تا همه کشورهایی که بخشی از مردم آنها به زبان فارسی تکلم می کنند(تاجیکستان،ازبکستان،هندو...) با شرکت در این جشنواره و اجرای آثار موسیقایی با کلام فارسی در جهت تحکیم مبانی فرهنگی بر مبنای زبان فارسی و تقویت آثار موسیقایی همت گمارند واز طریق این تعامل سازنده سطح کیفی آثار تولیدی خود را ارتقاء دهند که با موافقت دولتمند مواجه شد و قرار شد در آینده این موضوع با همکاری طرفین پیگیری شود.

در پایان این دیدار دولتمند با نوازندگی ساز تنبور تاجیکی(دمبرا) به همراه فرزندش که ساز رباب می نواخت قطعاتی از موسیقی تاجیکی را با استفاده از اشعار حافظ ومولانا اجرا کردند.

کد مطلب 1153675

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