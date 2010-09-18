  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

خاکی پور:

قرارداد هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر لرستان منعقد شد

قرارداد هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر لرستان منعقد شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از انعقاد قرارداد ساخت یک هزار و 100 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر این استان خبر داد.

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به فعالیت این بنیاد در زمینه احداث مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر، اظهار داشت: تاکنون شش هزار و 240 نفر متقاضی در این زمینه ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: از تعداد متقاضیان یاد شده پنج هزار و 208 نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهر بودند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از اخذ پروانه و معرفی به بانک یک هزار و 534 متقاضی مسکن مهر در این استان خبر داد و یادآور شد: تاکنون از این تعداد قرارداد ساخت یک هزار و 100واحد مسکونی منعقد شده است.

خاکی پور خاطرنشان کرد: انتظار داریم با توجه به سیاستهای دولت در بخش مسکن مهر مردم تسهیلات 20 میلیونی خود را در راستای ایجاد مسکن مهر مورد استفاده قرار دهند.

کد مطلب 1153676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها