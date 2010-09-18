قرارداد هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر لرستان منعقد شد

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به فعالیت این بنیاد در زمینه احداث مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر، اظهار داشت: تاکنون شش هزار و 240 نفر متقاضی در این زمینه ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: از تعداد متقاضیان یاد شده پنج هزار و 208 نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهر بودند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از اخذ پروانه و معرفی به بانک یک هزار و 534 متقاضی مسکن مهر در این استان خبر داد و یادآور شد: تاکنون از این تعداد قرارداد ساخت یک هزار و 100واحد مسکونی منعقد شده است.

خاکی پور خاطرنشان کرد: انتظار داریم با توجه به سیاستهای دولت در بخش مسکن مهر مردم تسهیلات 20 میلیونی خود را در راستای ایجاد مسکن مهر مورد استفاده قرار دهند.