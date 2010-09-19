دکتر مصطفی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تراکم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران در کوی دانشگاه و سایر خوابگاهها تغییری نکرده است و همچون گذشته خواهد بود و در حال حاضر 40 درصد دانشجویان این دانشگاه خوابگاهی هستند.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید کلیه ورودی های کنکور 89 که متقاضی خوابگاه باشند در خوابگاه اسکان پیدا می کنند و تنها محدودیت ارائه خوابگاه مربوط به افراد شاغل به تحصیل در دوره دستیاری و دکتری تخصصی است.

محقق یادآور شد: پیش از این به اطلاع دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی رسانده شده است که دانشگاه در ارائه خوابگاه به آنها با محدودیت مواجه است اما در صورت ایجاد فضای بیشتر در سال تحصیلی جدید، اولویت اسکان با این گروه خواهد بود.

وی از بکارگیری نرم افزار اسکان الکترونیک برای اولین بار در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: امسال کلیه امور آموزشی و دانشجویی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت الکترونیک انجام می گیرد و با استفاده از این نرم افزار اسکان دانشجو در خوابگاه نیز تسهیل می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: این نرم افزار محل اسکان دانشجو را مشخص می کند و دانشجو پس از 72 ساعت می تواند شماره اتاق و محل خود را در خوابگاه بشناسد.

وی درباره همسان بودن افراد یک خوابگاه یا یک اتاق در خوابگاه یادآور شد: همسانی گروه مستقر در یک اتاق خوابگاهی از 5 سال گذشته در این دانشگاه اجرا می شود و علت آن نیز نوع برنامه های آموزشی گروه پزشکی است. به طور نمونه به دلیل کشیک های شبانه دانشجویان پزشکی نیاز است که این دانشجویان در یکجا مستقر باشند تا بهتر بتوانند ساعات آموزشی و استراحت را مدیریت کنند.