800 برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سردار عوض شهابی فر عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه ها در همه شهرستانها و بخشهای استان و با همکاری سپاه، بسیج و برخی دستگاههای فرهنگی اجرا می شود.

وی بیان کرد: با توجه به تهدیدها و تحریم هایی که برخی از دشمنان نظام و انقلاب در ابعاد وسیع و مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی طی سالیان اخیر و به ویژه امسال در کشور به وجود آورده اند برنامه های سپاه و بسیج در هفته دفاع مقدس به صورت ویژه برگزار خواهد شد.

سردار شهابی فر رژه نیروهای مسلح استان، نمایشگاه دوران دفاع مقدس، عطرافشانی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا، مسابقه بزرگ وبلاگ نویسی، برگزاری نشستهای سیاسی، فرهنگی و پخش ویژه نامه هفته دفاع مقدس از صدا و سیما را به عنوان برخی از برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی اختصاص بخشی از نمایشگاه دفاع مقدس به عملیات "پد خندق" و مصاحبه با 300 تن از رزمندگان این عملیات، همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و تجمع بزرگ پیشکسوتان سپاه را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد.

سردار شهابی فر معنویت و ایمان را رمز پیروزی در همه میدانها دانست و افزود: دشمنان اسلام و مسلمانان با توطئه جنگ نرم به مقابله با مسلمانان آمدند و باید با تقویت ایمان و اعتقادات جوانان توطئه آنها را نیز خنثی کرد.