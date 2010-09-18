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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

در هفته دفاع مقدس،

800 برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

800 برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود 800 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس در این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سردار عوض شهابی فر عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه ها در همه شهرستانها و بخشهای استان و با همکاری سپاه، بسیج و برخی دستگاههای فرهنگی اجرا می شود.

وی بیان کرد: با توجه به تهدیدها و تحریم هایی که برخی از دشمنان نظام و انقلاب در ابعاد وسیع و مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی طی سالیان اخیر و به ویژه امسال در کشور به وجود آورده اند برنامه های سپاه و بسیج در هفته دفاع مقدس به صورت ویژه برگزار خواهد شد.

سردار شهابی فر رژه نیروهای مسلح استان، نمایشگاه دوران دفاع مقدس، عطرافشانی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا، مسابقه بزرگ وبلاگ نویسی، برگزاری نشستهای سیاسی، فرهنگی و پخش ویژه نامه هفته دفاع مقدس از صدا و سیما را به عنوان برخی از برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی اختصاص بخشی از نمایشگاه دفاع مقدس به عملیات "پد خندق" و مصاحبه با 300 تن از رزمندگان این عملیات، همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و تجمع بزرگ پیشکسوتان سپاه را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد.

سردار شهابی فر معنویت و ایمان را رمز پیروزی در همه میدانها دانست و افزود: دشمنان اسلام و مسلمانان با توطئه جنگ نرم به مقابله با مسلمانان آمدند و باید با تقویت ایمان و اعتقادات جوانان توطئه آنها را نیز خنثی کرد.

کد مطلب 1153682

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