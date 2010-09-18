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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

در ادامه سفر به نیویورک؛

احمدی نژاد در الجزایر با بوتفلیقه دیدار کرد

احمدی نژاد در الجزایر با بوتفلیقه دیدار کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه مسیر سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش وارد الجزیره شد و با بوتفلیقه همتای الجزایری خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز به وقت محلی وارد فرودگاه الجزیره شد و در بدو ورود از سوی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در آیین استقبال رسمی از رئیس جمهور پس از نواخته شدن سرود ملی ایران و الجزایر، هیئت های عالی رتبه دو کشور به همدیگر معرفی شدند.

دیدار دکتر احمدی نژاد  دقایقی پیش با عبدالعزیز بوتفلیقه همتای الجزایری وی آغاز شد  . در این دیدار و مهم ترین مسائل مربوط به روابط بین دو کشور و موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت .

 
 
کد مطلب 1153686

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