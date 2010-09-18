احمدی نژاد در الجزایر با بوتفلیقه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز به وقت محلی وارد فرودگاه الجزیره شد و در بدو ورود از سوی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور مورد استقبال رسمی قرار گرفت.



در آیین استقبال رسمی از رئیس جمهور پس از نواخته شدن سرود ملی ایران و الجزایر، هیئت های عالی رتبه دو کشور به همدیگر معرفی شدند.



دیدار دکتر احمدی نژاد دقایقی پیش با عبدالعزیز بوتفلیقه همتای الجزایری وی آغاز شد . در این دیدار و مهم ترین مسائل مربوط به روابط بین دو کشور و موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت .



