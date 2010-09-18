حضور شش اثر از خراسان جنوبی در ششمین جشنواره فیلم رویش

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند مهدی حبیبی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: حوزه هنری خراسان جنوبی امسال با شش اثر در جشنواره فیلم "رویش" شرکت می کند.

وی اظهار داشت: مستندهای " دم کت" و " گِده هیچی" و همچنین انیمیشن‌های سیصد، طبیب و حاکم، عمو زنجیر باف و رانده شده از جمله تولیدات حوزه هنری استان است که به همت هنرمندان حوزه هنری تولید و آماده حضور در این جشنواره شده است.

حبیبی با بیان اینکه ساخت فیلم‌ مستند «دم کُت" به پایان رسیده است افزود: این فیلم کارگردانی احسان عمیدیان ساخته شده و موضوعی اجتماعی دارد که به مساله میراث فرهنگی می پردازد.

وی مدت زمان این فیلم را 30 دقیقه ذکر کرد و گفت: فیلم دم کُت زندگی انسان هایی را به تصویرمی کشد که خواسته یا نا خواسته باعث تخیب میراث فرهنگی کشور می شوند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی مستند با اشاره به "گِده هیچی" گفت: این مستند به تهیه کننده‌گی محمد صادق دهقانی انجام شده که کار تدوین آن کامل شده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع این مستند "گِده هیچی" اجتماعی و دینی است و درباره بسیج سازندگی در روستاهای خراسان جنوبی تولید شده است.

حبیبی انیمیشن‌های "سیصد" به تهیه کنند‌گی مجید کریمیان و محمد کارگر در زمان 10 دقیقه با موضوع فلسطین و "رانده شده" با موضوع دینی به تهیه کننده‌گی محمد کارگر در قالب دو بعدی و انیمیشن‌های "طبیب حاکم" اثر مجید کریمیان در مدت زمان شش دقیقه با موضوع دینی و "عمو زنجیر باف" با موضوعی اجتماعی و اعتیاد در مدت زمان چهار دقیقه به صورت سه بعدی را از دیگر آثار برای ارائه به جشنواره فیلم رویش ذکر کرد.