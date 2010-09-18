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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

سهم 127 میلیون دلاری آذربایجان غربی از صادرات کشور

سهم 127 میلیون دلاری آذربایجان غربی از صادرات کشور

ارومیه - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات آذربایجان غربی از صادرات 268 هزار تن کالا به ارزش بیش از 127 میلیون و 235 هزار دلاری از گمرکات استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز تقوی عصر شنبه در نخستین کارگروه آموزشی منطقه‌ای گمرک جمهوری اسلامی ایران و رویه ترانزیت حمل و نقل ‌بین‌المللی توسعه واردات گمرک اقلیم کردستان عراق، افزود: همچنین طی این مدت 30 هزار و 426 تن کالا به ارزش 25 میلیون و 38 هزار و 306 دلار از طریق بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی صادر شده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت هشت هزار و 756 تن کالا به ارزش پنج میلیون و 941 هزار و 851 دلار از طریق تجارت چمدانی از استان صادر شده، اظهار داشت: مجموع صادرات استان طی نیمه نخست امسال 307 هزار و 452 تن به ارزش 158 میلیون و 215 هزار و 881 دلار برآورد شده است.

تقوی ارزش هر تن کالای صادراتی را 515 دلار اعلام و خاطر نشان کرد: این میزان صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته 731 دلار بود.

این مقام مسئول درصد تغییرات میزان کالای صادر شده از گمرکات را از نظر وزنی 46 درصد و از نظر ارزش با هفت درصد افزایش عنوان کرد و گفت: میزان صادرات از بازارچه‌های استان از نظر وزنی 46 درصد و از نظر ارزش دلاری 56 درصد کاهش دارد.

به گفته تقوی میزان صادرات از طریق تجارت چمدانی نیز از نظر وزنی 18 و از نظر ارزش دلاری 14 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی عمده کالاهای صادراتی را انواع میوه خوراکی، کولرهای آبی، انواع سبزیجات و نباتات، انواع بیسکویت، فرآورده‌های سبزیجات و نباتات و محصولات لبنی برشمرد و افزود: این کالاها به مقصد کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ترکمنستان صادر شده ‌اند.

نخستین کارگروه آموزشی منطقه‌ای گمرک جمهوری اسلامی ایران و رویه ترانزیت حمل و نقل ‌بین‌المللی توسعه واردات گمرک اقلیم کردستان عراق به مدت یک روز در ارومیه در حال برگزاری است.

کد مطلب 1153692

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