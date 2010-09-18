سهم 127 میلیون دلاری آذربایجان غربی از صادرات کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز تقوی عصر شنبه در نخستین کارگروه آموزشی منطقه‌ای گمرک جمهوری اسلامی ایران و رویه ترانزیت حمل و نقل ‌بین‌المللی توسعه واردات گمرک اقلیم کردستان عراق، افزود: همچنین طی این مدت 30 هزار و 426 تن کالا به ارزش 25 میلیون و 38 هزار و 306 دلار از طریق بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی صادر شده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت هشت هزار و 756 تن کالا به ارزش پنج میلیون و 941 هزار و 851 دلار از طریق تجارت چمدانی از استان صادر شده، اظهار داشت: مجموع صادرات استان طی نیمه نخست امسال 307 هزار و 452 تن به ارزش 158 میلیون و 215 هزار و 881 دلار برآورد شده است.

تقوی ارزش هر تن کالای صادراتی را 515 دلار اعلام و خاطر نشان کرد: این میزان صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته 731 دلار بود.

این مقام مسئول درصد تغییرات میزان کالای صادر شده از گمرکات را از نظر وزنی 46 درصد و از نظر ارزش با هفت درصد افزایش عنوان کرد و گفت: میزان صادرات از بازارچه‌های استان از نظر وزنی 46 درصد و از نظر ارزش دلاری 56 درصد کاهش دارد.

به گفته تقوی میزان صادرات از طریق تجارت چمدانی نیز از نظر وزنی 18 و از نظر ارزش دلاری 14 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی عمده کالاهای صادراتی را انواع میوه خوراکی، کولرهای آبی، انواع سبزیجات و نباتات، انواع بیسکویت، فرآورده‌های سبزیجات و نباتات و محصولات لبنی برشمرد و افزود: این کالاها به مقصد کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ترکمنستان صادر شده ‌اند.

نخستین کارگروه آموزشی منطقه‌ای گمرک جمهوری اسلامی ایران و رویه ترانزیت حمل و نقل ‌بین‌المللی توسعه واردات گمرک اقلیم کردستان عراق به مدت یک روز در ارومیه در حال برگزاری است.