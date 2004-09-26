سفر قريب الوقوع روحاني به آفريقاى جنوبى سفرى از پيش تنظيم شده و در چارچوب روابط دوجانبه است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، معاون كنسولى و پارلمانى وزارت امور خارجه روز يكشنبه درحاشيه نشست علنى مجلس در جمع خبرنگاران گفت : برنامه اين سفر، از پيش تنظيم شده بود و گسترش همكارى هاى سياسى و اقتصادى جمهوري اسلامي ايران و آفريقاى جنوبى محور مذاكره دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران با مقامات آفريقاى جنوبى خواهد بود.



وى روابط ايران با كشورهاى آفريقايى را خوب و ارزنده خواند و اظهار داشت : سفر روحانى به ژوهانسبورگ درهمين چارچوب تعريف مي شود.

آصفى گفت : دبير شوراى عالى امنيت ملى در طول اقامت در آفريقاى جنوبى درباره موضوعات مهم بين المللى و نيز همكاري هاى تهران - ژوهانسبورگ به عنوان دو عضو موثر گروه 77 و غير متعهدها با آژانس بين المللى انرژى اتمى مذاكره خواهد كرد.



