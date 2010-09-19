اختصاص 6 میلیارد به پارس جنوبی/ مدیریت تحریم در بزرگترین میدان مشترک گازی

موسی سوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه 35 ماهه فازهای میدان پارس جنوبی با بیان اینکه هم اکنون حجم خاکبرداری برخی از فازهای این میدان مشترک گازی 2 برابر حجم ساخت بزرگترین سدهای کشور است، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 35 تا 36 هزار نفر در فازهای در دست ساخت پارس جنوبی مشغول به کار هستند.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در خصوص استدلال فنی و عملیاتی توسعه 35 ماهه پارس جنوبی، اظهار داشت: در تاریخ اجرای پروژه های صنعت نفت، میزان پیشرفت فازهای پارس جنوبی در سه ماهه گذشته تاکنون بی سابقه بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سرعت عملیات اجرایی و پیشرفت ساخت فازهای پارس جنوبی از برنامه زمان بندی عقب نیست، تصریح کرد: همزمان با اجرای مراحل مقدماتی ساخت فازهای گازی، سفارش بخش عمده تجهیزات به سازندگان داخلی و خارجی آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه تاخیری در اجرای فازهای پارس جنوبی وجود ندارد، بیان کرد: پیش بینی می شود عملیات آماده سازی زمین و تسطیح سایت پالایشگاه برخی فازهای پارس جنوبی همچون فاز 14، 22، 23 و 24 پارس جنوبی زودتر از برنامه مقرر به پایان برسد.

سوری با اشاره به برنامه ریزی برای بهره برداری اولیه و سپس تولید آزمایشی از فازهای پارس جنوبی، تاکید کرد: در مجموع امکان پایدار تولید گاز طبیعی از فازهای پارس جنوبی در مدت 40 ماه به پایان برسد.

پایان اختلاف مدیران نفتی برای توسعه پارس جنوبی

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با یادآوری اینکه در سالهای گذشته اختلافاتی میان برخی از مدیران و مسئولان اجرایی برای توسعه میدان پارس جنوبی وجود داشت، اعلام کرد: در چهار ماه اخیر تمامی اختلاف نظرها و ناهماهنگی ها به پایان رسیده است.

وی از برگزاری جلسات هفتگی برای رفع مشکلات اجرایی توسعه فازهای پارس جنوبی خبر داد و یادآور شد: در این نشستها با حضور تمامی پیمانکاران، مجریان و مدیران شرکت ملی نفت ایران مسائل مطرح و مشکلات پیش رو مرتفع می شود.

اختصاص 6 میلیارد دلار به فازهای پارس جنوبی

به گزارش مهر، وی در ادامه با اشاره به تزریق 6 میلیارد دلار اعتبار به فازهای در حال اجرای پارس جنوبی در پنج ماهه نخست سال‌جاری، تبیین کرد: این در حالی است که در سالهای گذشته در مجموع سالانه حدود چهار میلیارد دلار به پارس جنوبی اختصاص می یافت.

سوری همچنین از موافقت وزیر نفت برای اختصاص منابع جدید مالی به پارس جنوبی خبر داد و افزود: بر این اساس قرار است اعتبارات جدیدی از محل فاند انرژی، انتشار اوراق مشارکت و منابع بانکهای داخلی به طرحهای این میدان مشترک گازی اختصاص یابد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با اشاره به سفارش خارجی ساخت برخی از تجهیزات پارس جنوبی، گفت: در مجموع پیش بینی می شود 20 تا 30 درصد تجهیزات از شرکتهای خارجی تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مشکلی در تامین کالا و تجهیزات از خارج کشور به وجود نیامده است، اعلام کرد: هم اکنون برخی از سازندگان اروپایی و آمریکایی بازنده تحریمهای غرب علیه ایران شده اند.

این مسئول نفتی با اشاره به وجود شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی و از دست رفتن بازار پارس جنوبی برای برخی از شرکتهای خارجی، تصریح کرد: با وجود اعمال تحریم علیه ایران اما قصد داریم با برنامه ریزی افزایش هزینه ها و زمان اجرای طرحهای نفت و گاز را مدیریت کنیم.