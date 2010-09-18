المپیاد ورزشی دانشگاههای پیام نور بزرگترین رویداد ورزشی لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اسد ناطقی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برگزاری چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور کشور با حضور سه هزار دانشجو یکی از عظیم ترین مسابقات ورزشی لرستان است.

وی همچنین در مورد هزینه این مسابقات نیز عنوان کرد: اعتباری که تاکنون برای برگزاری این مسابقات پیشنهاد کرده اند حدود 700 میلیون تومان است ولی با توجه به رایزنیهای صورت گرفته به دنبال افزایش این بودجه هستیم چراکه هزینه ها بیشتر از این مبلغ برآورد شده است.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور لرستان و مدیر کمیته مالی المپیاد چهارمین دوره مسابقات پسردانشگاه های پیام نور سراسر کشور در مورد تاثیر اقتصادی این مسابقات در لرستان گفت: ما در این مسابقات حداقل یک میلیارد تومان در بازار اقتصادی استان هزینه کرده ایم که در رونق اقتصادی تاثیر فراوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای اجرای این دوره از المپیاد کمتر از یک ماه قبل شروع شد که باتوجه به تجربه اول استان در این زمینه و وجود نیروهای کم تجربه در مقایسه با استانهای برخوردار این مسابقات به نحو مطلوبی در حال برگزاری است.