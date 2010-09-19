مذاکرات بی نتیجه سازش و ضعف سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای که با عنوان "موسی و توجیه مذاکرات مستقیم سازش" به چاپ رساند از اظهارات اخیر عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب درباره مذاکرات سازش به شدت انتقاد کرد.

القدس العربی دراین باره نوشت: عمرو موسی که یکی از مخالفان مذکرات مستقیم بین تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل بوده است، اخیرا در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست وزرای امور خارجه عرب خواستار آن شد تا به مذاکرات مستقیم به جای پیشداوری درباره آن فرصت داده شود.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین تاکید کرد که کشورهای عربی هرگونه پیشرفت حقیقی و با ارزشی را در روند مذاکرات سازش تشویق خواهند کرد.

این روزنامه عرب زبان درادامه تحلیل خود می نویسد: اینگونه مواضع متغیر و ضد و نقیض همه حاکی از ضعفی است که رژیم های عربی در بدترین وضعیت آن به سر می برند.

نکته قابل ملاحظه این است که وزیران خارجه عرب دائما از مواضع خود عقب نشینی می کنند و اقدامات و برنامه های آمریکا و اسرائیل را به طور کامل پشتیبانی کرده و همچنین سعی می کنند مواضع متغیر خود را توجیه کنند درحالی که نمی دانند این ضعف آنان پوششی برای جنایت صهیونیست ها فراهم می آورد.

القدس العربی تاکید می کند: نفهمیدیم که منظور عمرو موسی از اینکه به مذاکرات مستقیم فرصت داده شود، چیست و این درحالی است که ما شاهدیم این مذاکرات کامل بر طبق شروط اسرائیل و پاسخ به فشارهای آمریکا بر دو طرف عربی و فلسطینی انجام می شود.

این روزنامه در ادامه می افزاید: اعراب هشیار باشند که اسرائیلی ها در صدد هستند تا به هر شکل ممکن راهی برای از سرگیری احداث شهرک های خود بیابند و مطئمنا آمریکا هم برای عملی شدن این هدف بار دیگر طرف فلسطینی را به منظور عقب نشینی از مواضعش تحت فشار قرار می دهد.

القدس العربی درپایان می نویسد: شاید منظور عمرو موسی از فرصت دادن به مذاکرات مستقیم همان پوششی است که تشکیلات خودگردان فلسطین در قالب آن اقدامات و انجام مذاکرات مستقیم را با طرف صهیونیستی توجیه می کند.