گروه 14 مارس درپی برهم زدن آرامش لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالمنار، "شیخ نعیم قاسم" پس از دیدار با "شیخ عبد الامیرقبلان" معاون مجلس اعلای لبنان گفت: درباره ایجاد آرامش در لبنان توافق واقعی وجود دارد اما 14 مارس و فراکسیون المستقبل می کوشد موضوعات بی اساس را مطرح کند.

وی افزود: مشکلاتی چون حکم احتمالی دادگاه بین المللی نیازمند زمان بیشتری برای بررسی و حل هستند اما گروه چهارده مارس در این راستا حرکت نمی کند.

معاون دبیرکل حزب الله در ادامه تصریح کرد: خجالت آور است که فراکسیون المستقبل و 14 مارس شعارهای مذهبی سرمی دهند و سعی در آشوب دارند در حالی که مردم می توانند مسایل را تحلیل کنند. گروه چهارده مارس سعی دارند که کشور را به حاشیه ببرند تا موضوع شاهدان دروغین فراموش شود و اسرائیل از هرگونه اتهام مبرا شود.

وی ضمن هشدار به گروه چهارده مارس درباره ایجاد فتنه مذهبی در لبنان گفت: 14 مارس سعی دارد حزب الله و مخالفان را وارد عرصه خطرناکی کند اما این سناریو موفق نمی شود زیرا حزب الله به منشاء فتنه آگاه است.

قاسم درباره اظهارت "جمیل السید" از مسولان امنیتی سابق لبنان و موضع حزب الله تاکید کرد: جمیل السید دیدگاههایی دارد که قابل بررسی است.