  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

از ابتدای سال جاری؛

80 هزار متر مربع فرش در خراسان جنوبی تولید شد

80 هزار متر مربع فرش در خراسان جنوبی تولید شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 80 هزار متر مربع فرش در خراسان جنوبی تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا آریانفر عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فرش دستباف استان به آمریکا، آلمان، ایتالیا، سوئیس، ژاپن و اسپانیا صادر می شود، افزود : فرش دستباف استان در نقشهای ریزه ماهی، افشان، لچک، تورنج و خشتی بافته می شود .

وی بیان داشت: هم اکنون 50 هزار نفر در استان بافنده فرش هستند که تنها 2 هزار نفر برای برخورداری از بیمه تامین اجتماعی معرفی شده اند.

وی برگزاری دوره های آموزشی به بافی ، بازار شناسی فرش، دوره های آموزشی تجار و تشکیل کنسرسیوم فرش دستباف را از جمله اقدامات انجام شده برای ارتقاء فرش دستباف استان عنوان کرد.

 290میلیون ریال  تخلف گرانفروشی در خراسان جنوبی    

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: گرانفروشی و عدم درج قیمت از مهمترین شکایات مردم از واحدهای صنفی استان بوده است.

علی تهوری با بیان اینکه در یک ماهه گذشته در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان 29 میلیون و 700 هزار تومان تخلف گرانفروشی در واحد های صنفی استان صورت گرفته است، گفت: در هفت زار و 500 بازدید از این واحدها ،300 پرونده متخلف تشکیل شد که 198 مورد آن مربوط به گرانفروشی است.

 وی  با اشاره به کاهش تخلفات گرانفروشی نسبت به سال گذشته افزود : در ماه مبارک رمضان در ستاد خبری 124 هم ، 359 مورد تخلف گزارش شده که عمده ترین آن مربوط به تخلفات گرانفروشی و عدم درج قیمت کالا بوده است.

کد مطلب 1153709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها