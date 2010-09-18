80 هزار متر مربع فرش در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا آریانفر عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فرش دستباف استان به آمریکا، آلمان، ایتالیا، سوئیس، ژاپن و اسپانیا صادر می شود، افزود : فرش دستباف استان در نقشهای ریزه ماهی، افشان، لچک، تورنج و خشتی بافته می شود .

وی بیان داشت: هم اکنون 50 هزار نفر در استان بافنده فرش هستند که تنها 2 هزار نفر برای برخورداری از بیمه تامین اجتماعی معرفی شده اند.

وی برگزاری دوره های آموزشی به بافی ، بازار شناسی فرش، دوره های آموزشی تجار و تشکیل کنسرسیوم فرش دستباف را از جمله اقدامات انجام شده برای ارتقاء فرش دستباف استان عنوان کرد.

290میلیون ریال تخلف گرانفروشی در خراسان جنوبی

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: گرانفروشی و عدم درج قیمت از مهمترین شکایات مردم از واحدهای صنفی استان بوده است.

علی تهوری با بیان اینکه در یک ماهه گذشته در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان 29 میلیون و 700 هزار تومان تخلف گرانفروشی در واحد های صنفی استان صورت گرفته است، گفت: در هفت زار و 500 بازدید از این واحدها ،300 پرونده متخلف تشکیل شد که 198 مورد آن مربوط به گرانفروشی است.

وی با اشاره به کاهش تخلفات گرانفروشی نسبت به سال گذشته افزود : در ماه مبارک رمضان در ستاد خبری 124 هم ، 359 مورد تخلف گزارش شده که عمده ترین آن مربوط به تخلفات گرانفروشی و عدم درج قیمت کالا بوده است.