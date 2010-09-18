63 پروژه راهسازی در استان مرکزی آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن احمدی ‌نوری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پروژه ها شامل 110 کیلومتر راه اصلی و 150 کیلومتر راه روستایی است.

وی با اشاره به اینکه، این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 316 میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: با راه اندازی این پروژه ها 17 هزار و 939 خانوار از نعمت راه آسفالته برخوردار می‌شوند.

احمدی نوری احداث باند دوم محورهای خمین به اراک، آهنگران به فرمهین، توره به سمت ملایر، خمین به شهابیه را از جمله این طرحها عنوان کرد و گفت: بهره‌برداری از راه اصلی محور جفتان - نوبران به طول 41 کیلومتر، روشنایی محور قطعه سوم شهسواران به راهجرد به طول 21 کیلومتر، افتتاح راهدارخانه اتوبان ساوه به تهران از پروژه‌های راه‌های اصلی است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از روشنایی محور نیمور باقرآباد، روشنایی مجتمع رفاهی پلیس راه توره، تعریض محور خنداب، احداث راه روستایی کله‌بید به آلودر به طول 14 کیلومتر، احداث راه روستایی خارپهلو به طول هشت کیلومتر، احداث راه‌روستایی قشلاق شهید به طول پنج کیلومتر، احداث راه روستایی دیزآباد به جیریا به طول 30 کیلومتر، احداث راه روستایی اسفندان به چابار به طول 9 کیلومتر، احداث راه روستایی شمس ‌آباد به قزلچه به طول هفت کیلومتر، احداث راه روستایی دوریدان به طول 10 کیلومتر، احداث راه روستایی لیلیان به طول سه کیلومتر، احداث راه روستایی رباط ‌مراد به طول سه کیلومتر از مهم‌ترین این پروژه‌ها است.

مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 35 درصد از راه‌های ترانزیتی استان مجهز به سیستم روشنایی شدند، گفت: ایجاد روشنایی در محورها به منظور کاهش تلفات جاده‌ای در شب و همچنین قدرت دید راننده در زمان مه گرفتگی صورت گرفته است.

نوری در ادامه از بازسازی 12راهدارخانه در راه‌های استان مرکزی خبرداد و گفت: اداره کل راه و ترابری استان مرکزی برای راهداری زمستانی علاوه بر بهسازی و بازسازی راهدارخانه‌ها تعداد هشت سوله انبار نمک احداث کرده است و آمادگی کامل برای نگهداری راه‌ها در زمستان را دارد.

‌وی همچنین گفت: برای مسافران در راه مانده امکانات اسکان هم در نظر گرفته شده است.