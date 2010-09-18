توهین کنندگان به مسلمانان و قرآن به کلیسا ومسیحی نیز رحم نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یوناتان بت کلیا عصر شنبه در جریان دیدار رهبر کلیسای شرق آشور جهان با استاندار آذربایجان غربی با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم توسط چند مسیحی نما در آمریکا اظهارداشت: این توهین به برادران مسلمان است که قرنها ما را همچون چشمانشان دوست دارند وما ازاین اقدام بسیار ناراحت هستیم و این حرکت زشت را محکوم می کنیم.

بت کلیا خاطرنشان کرد: مدعیان حقوق بشر خود را قیم مسیحیان ایران می دانند و ایران را در جوامع بین المللی محکوم می کنند در حالی که باید بدانند قیم و پدر ملت ایران اعم ازمسلمان و مسحیی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که همیشه با فرمایشات و رهنمود های حکیمانه خود راه سعادت را به جهانیان نشان می دهند.

نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فتنه بعد از انتخابات سال 88 گفت:مسیحیان کشور با درایت و هوشیاری همواره از انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

وی ادامه داد: تاکید رهبر کلیسای جهانی شرق آشوری نیز احترام به قوانین کشورهاست و مانیز به این مسئله توجه ویژه داریم.

بت کلیا از کمکها و مساعدت های مسئولین جمهوری اسلامی ایران به ویژه در آذربایجان غربی برای آشوریان کشور تقدیر کرد.