حدود اختیارات دانشگاهها در نقل و انتقال/ موافقت با انتقال 20 درصد دانشجویان

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حدود اختیارات دانشگاههای مبدأ و مقصد جهت موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال دانشجویان از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر با توجه به تسهیلات جدید نقل و انتقال گفت: در حال حاضر دانشگاههای مبدأ و مقصد باید حدود 20 درصد با نقل و انتقال موافقت کنند از این میزان بیشتر از دانشگاههای مبدأ و مقصد انتظار نداریم که با درخواست نقل و انتقال دانشجو موافقت کنند.

معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: اگر دانشگاهی تعداد موافقت هایی که برای نقل و انتقال داشته کمتر از این درصد باشد و قصد مخالفت با درخواست دانشجویی که متقاضی نقل و انتقال است را دارد حتما باید دلیل مخالفت خود را به وزارت علوم اعلام کند.