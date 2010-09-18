رشد 37درصدی آرای سازشی مراجع کار و امور اجتماعی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ناصرشیخی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: درصد آرای سازشی در مراجع حل اختلاف نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 37 درصد رشد داشته است.

وی نظم و انسجام در فعالیت‌های واحد روابط کار، تقویت شوراهای سازش، ارائه مشاوره قبل و حین رسیدگی به پرونده‌های دادخواهی، همکاری سه جانبه اعضای مراجع و همچنین اطلاع‌رسانی صحیح موازین قانونی را از مهم‌ترین عوامل این موفقیت عنوان و تصریح کرد: با تقویت شوراهای سازش دورنمای بهتری در حل اختلاف طرفین کار متصور است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی با اشاره به لزوم ایجاد تعامل مثبت و سازنده میان تشکل‌های کارگری کارفرمایی برای ایجاد رونق اقتصادی در کارخانجات و جلوگیری از رکود صنعتی از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان خواست تا در این زمینه قدم‌های جدی و جدیدتری بردارند.

شیخی همچنین با اشاره به انتخاب کارگران نمونه که هر سال در طی سه مرحله انجام می‌شود، گفت: در مرحله نخست کارگران مخترع، مبتکر و خلاق واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی استان توسط کارفرما و تایید شورا یا نماینده کارگران شناسایی و طی فرم‌های مربوطه به این سازمان معرفی می‌شوند.

وی بیان کرد: از میان کارگران مرحله مقدماتی تعدادی توسط کمیته علمی و فنی به عنوان کارگر نمونه استانی انتخاب می‌شوند که از آنها طی مراسمی در دهه مبارک فجر تقدیر می‌شود، همچنین مرحله نهایی شامل انتخاب کارگر نمونه کشوری است که توسط کمیته علمی و فنی انتخاب کارگران نمونه کشوری در وزارت کار انجام می‌شود که استان مرکزی از سال 1369 تاکنون یک یا چند نفر کارگر نمونه کشوری داشته است.

شیخی اهداف کلی این کار را تشویق کارگران تلاشگر در راستای ترویج هر چه بیشتر ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انضباط در محیط کار، تشویق کارگران به ارتقای سطح دانش، آگاهی‌ها و مهارت‌های شغلی، شناسایی کارگران مبتکر، خلاق و نوآور به منظور کاهش وابستگی در استقلال اقتصادی و تشویق کارگران به شرکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی عنوان کرد.