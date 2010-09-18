پرسپولیس بازهم در آخرین لحظه متوقف شد/ فرصت صدرنشینی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:35 امروز شنبه با رویارویی تیم‌های شهرداری تبریز و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد.

این بازی که برای تماشای آن بالغ بر 15 هزار تماشاگر به ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آمده بودند در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید، تا تیم پرسپولیس با 18 امتیاز همچنان تیم دوم جدول رده بندی باشد.

در این بازی ابتدا تیم پرسپولیس با گل دقیقه 82 محمد منصوری از میزبان خود پیش افتاد اما با گلزنی شهرام گودرزی در دقیقه 7+90 کار دو تیم به تساوی کشیده شد.

شهرداری با وجود دستیابی به تک امتیاز دیدار امروز همچنان با 6 امتیاز قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر است.

پرسپولیس در حالی با گلی دیرهنگام گودرزی مقابل شهرداری تبریز متوقف شد که هفته گذشته نیز در مصاف با پاس همدان بازی برده را در دقایق تلف شده با تساوی عوض کرد.

قضاوت دیدار تیم‌های شهرداری تبریز - پرسپولیس تهران برعهده سعید بخشی‌زاده بود. او در این بازی به مهدی محمد پور و ادواردو از تیم شهرداری تبریز و حمید علی عسگر از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد و کریم باقری را در دقیقه 7+90 از زمین اخراج کرد.

- جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- پرسپولیس تهران 18 امتیاز

3- استقلال تهران 16 امتیاز

4- پاس همدان 15 امتیاز

5- فولادخوزستان 13 امتیاز

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16- راه آهن شهرری 7 امتیاز - تفاضل گل 7- (یک بازی کمتر)

17- پیکان قزوین 7 امتیاز - تفاضل گل 10-

18- شهرداری تبریز 6 امتیاز