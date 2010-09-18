روزهای خوبی در مسیر ادبیات انقلاب اسلامی خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حمزه زاده قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری و مدیر عامل انتشارات سوره مهر درباره انتخاب امیرحسین فردی به عنوان مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری گفـت: انتخاب فردی بسیار مهم و مبارک است و باید همه آن را فرصتی مغتنم بدانیم.
وی افزود: به طور حتم فردی میتواند در دهه پیشرفت و عدالت پایه گذار رشد وتوسعه ادبیات انقلاب اسلامی باشد چرا که معلم بسیاری از نویسندگان موفق کنونی است و میتواند آینده خوبی را برای ادبیات رقم بزند.
حمزه زاده اظهار کرد: اطمینان دارم فردی میتواند روزهای خوبی را در مسیر ادبیات انقلاب اسلامی رقم بزند و با توجه به روحیه انقلابی که دارد شاهد روزهای پرباری در این عرصه خواهیم بود.
مدیر عامل انتشارات سوره مهر گفت: اطمینان دارم امیرحسین فردی میتواند روزهای خوبی را در مسیر ادبیات انقلاب اسلامی رقم بزند و با توجه به روحیه انقلابی که دارد شاهد روزهای پرباری در این عرصه خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حمزه زاده قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری و مدیر عامل انتشارات سوره مهر درباره انتخاب امیرحسین فردی به عنوان مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری گفـت: انتخاب فردی بسیار مهم و مبارک است و باید همه آن را فرصتی مغتنم بدانیم.
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