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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

احداث تله کابین ماکو بزودی آغاز می شود

احداث تله کابین ماکو بزودی آغاز می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار ماکو از آغاز عملیات اجرای طرح احداث تله کابین این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، حمید احمدیان عصر شنبه در جلسه کارگروه گردشگری ماکو که با حضور تجار و سرمایه گذاران طرح تله کابین برگزار شد با بیان اینکه این تله کابین توسط یک شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی احداث می شود، افزود: اهالی و سرمایه گذاران شهرستان ماکو نیز 50 درصد در اجرای این طرح سهیم خواهند بود.

وی بیان داشت: کارگروه تخصصی اجرای این طرح تشکیل شده و عملیات اجرایی پس از آماده شدن نقشه ها بزودی آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به مرزی بودن شهرستان ماکو بر استفاده بهینه از ظرفیت های گردشگری این شهرستان تاکید کرد.

ماکو یکی از شهرهای آذربایجان غربی در شمال غربی ایران بوده که در نزدیکی مرز ایران و ترکیه در دره ‌ای بنا شده که رودخانه زنگمار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند.

ماکو در دوره‌های مختلف تاریخ به نام‌های مختلفی معروف بوده که از آن جمله می‌توان به کلاهک سنگی ماکو و لانه لک لک‌ها اشاره کرد، همچنین شهر ماکو به دلیل آنکه در کنار مرز و گمرک بازرگان واقع شده‌ محل عبور مسافرینی است که قصد دارند از طریق زمینی به ترکیه سفر کنند.

کد مطلب 1153717

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