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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۶

عابدی نژاد:

432 بنگاه صنعتی آسیب پذیر در کرمان وجود دارد

432 بنگاه صنعتی آسیب پذیر در کرمان وجود دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس صنایع و معادن کرمان با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: 432 بنگاه صنعتی آسیب پذیر در کرمان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد عابدی نژاد عصر شنبه در جمع فعالان بخش صنعت و معدن زرند با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور، اظهار داشت:  طبق بررسیهای صورت گرفته در استان کرمان 432 بنگاه صنعتی آسیب پذیر در زمان اجرای این طرح در استان کرمان وجود دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون 226 بنگاه صنعتی آسیب پذیر در کرمان شناسایی شده است و پیش بینی می شود 166 بنگاه دیگر نیز در استان وجود داشته باشد.

عابدی نژاد افزود: از مجموع این بنگاهها ده بنگاه در زرند که یکی از مهمترین شهرستانهای صنعتی استان کرمان محسوب می شود قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: در راستای حمایت از بنگاههای صنعتی بانک صنعت و معدن به بنگاههای که متقاضی احداث نیروگاه برق یک تا 25 مکاواتی باشد تسهیلات ویزه پرداخت می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمان خاطرنشان کرد: هم اکنون چهار طرح صنعتی مادر در شهرستان زرند درحال ساخت می باشد که در مجموع 27 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: هزینه ساخت این چهار طرح بزرگ در زرند بالغ بر هزار و 200 میلیارد تومان می باشد که در صورت تکمیل زرند را به قطب صنعتی کشور تبدیل می کند.

 

 

کد مطلب 1153718

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