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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

در سال تحصیلی جدید/

43 مدرسه به مدارس استان مرکزی اضافه می شود

43 مدرسه به مدارس استان مرکزی اضافه می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: در سال تحصیلی جدید 43 مدرسه نوسازی به واحدهای آموزشی استان مرکزی اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدصادق قائمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح ها شامل 10 مدرسه، مقاوم سازی 27 مدرسه ، 3 باب کتابخانه، سالن چند منظوره، خوابگاه و کانون فرهنگی است.

وی با بیان اینکه، وسعت این پروژه ها 31 هزار و 337 متر مربع زیر بنا است افزود: برای ساخت و تکمیل این تعداد واحد آموزشی 107 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است.

قائمی میانگین عمر مفید ساختمانهای آموزشی احداثی در استان مرکزی را 30 تا 50 سال عنوان کرد و افزود: در ساخت این فضاهای آموزشی علاوه بر رعایت ائین نامه های ساخت و ساز ، طراحی های نوین زیبا سازی هم اجرا شده است.
 

 


 

کد مطلب 1153726

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