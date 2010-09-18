43 مدرسه به مدارس استان مرکزی اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدصادق قائمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح ها شامل 10 مدرسه، مقاوم سازی 27 مدرسه ، 3 باب کتابخانه، سالن چند منظوره، خوابگاه و کانون فرهنگی است.

وی با بیان اینکه، وسعت این پروژه ها 31 هزار و 337 متر مربع زیر بنا است افزود: برای ساخت و تکمیل این تعداد واحد آموزشی 107 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است.

قائمی میانگین عمر مفید ساختمانهای آموزشی احداثی در استان مرکزی را 30 تا 50 سال عنوان کرد و افزود: در ساخت این فضاهای آموزشی علاوه بر رعایت ائین نامه های ساخت و ساز ، طراحی های نوین زیبا سازی هم اجرا شده است.





