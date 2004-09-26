بيشترين رزمنده در دفاع مقدس مختص وزارت آموزش و پرورش بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش محمود ابراهيمي با ذكر رشادتها و دلاوريها در هشت سال دفاع مقدس در همايش بزرگ ايثارگران حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش، افزود : به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان اقداماتي از قبيل چاپ خاطرات ايثارگران فرهنگي ، چاپ زندگينامه و وصاياي شهداي فرهنگي ، چاپ 20 عنوان كتاب در زمينه فرهنگ عاشورا و 13 عنوان كتاب پيرامون دفاع مقدس ، جنگ ، ايثار و شهادت ، بازديد از مناطق جنگي جنوب و غرب كشور هر ساله از طريق سازمانهاي آموزش و پرورش سراسر كشور و بازديد از خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان به عمل آمده است.

بر اساس اين گزارش محمد علي خوش صحبتان مدير كل دفتر امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش با بيان تسهيلات ارايه شده در مدارس ايثارگران گفت : از سال 72 - 71 تا كنون تعداد 100 هزار و 874 نفر از دانش آموزان مدارس شاهد به دانشگاه ها و موسسه ها و مراكز آموزش عالي راه يافته اند كه نسبت به ساير مدارس دولتي رقم قابل توجهي مي باشد.

همچنين در دوره ابتدايي قبولي در مدارس شاهد با 96/99 درصد ، حدود 3 درصد از قبولي در مدارس دولتي 08/97 درصد بالاتر است ، ميزان قبولي در دوره راهنمايي با 71/99 ، حدود 10 درصد از مدارس دولتي با 93/89 درصد بالاتر و در دوره متوسطه ميزان قبولي دانش آموزان شاهد ( واحد گذرانده ) 23/95 درصد مي باشد.

گفتني است كه همايش بزرگ ايثارگران حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش به منظور گراميداشت ياد و خاطره شهداي فرهنگي و زنده نگه داشتن مجاهدتها و ايثارگري هاي اين عزيزان در جبهه هاي حق عليه باطل صبح امروز در تالار فرهنگ تهران برگزار شد.