تاکتیک پرسپولیس فقط پرتاب اوت و ضربه کرنر بود/ شرمنده هواداران هستم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان پس از تساوی یک بریک تیمش برابر پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تماشاگران و هواداران تیم شهرداری امروز ثابت کردند و نشان دادند که عاشقانه تیم‌شان را دوست دارند. آنها تا آخرین لحظه از تیم شهرداری حمایت کردند و با همراهی خود باعث شدند دست خالی زمین را ترک نکنیم.

وی خود را شرمنده هواداران تیم شهرداری تبریز خواند و گفت: شرمنده‌ام که در انتهای جدول جای داریم اما امیدوارم این ناکامی‌ها روزی تمام شود و تیم ما به جایگاهی که شایسته آن است، دست یابد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: تیم ما احتیاج به زمان دارد که نقاط ضعف خود را برطرف کند. تعطیلات پیش رو بهترین فرصت برای ماست تا با آمادگی بیشتر مهیای ادامه مسابقات لیگ برتر شویم.

میثاقیان یادآور شد: طی دو هفته گذشته مقابل دو تیم سفت و سخت و مدعی لیگ برتر، سپاهان و پرسپولیس بازی کردیم. مقابل سپاهان عملکردی بسیار خوب داشتیم و شاید اگر بدشانسی گریبانگیر ما نمی شد با چهار گل در این مسابقه به پیروزی می رسیدیم اما متاسفانه با یک گل نتیجه را واگذار کردیم.

وی افزود: در مصاف با پرسپولیس از هفت بازیکن بومی در ترکیب تیمم استفاده کردم و دروازه‌‎بانی جوان را به میدان فرستادم که فقط 20 سال داشت و برای اولین بار بود که مقابل تیم‌های بزرگ لیگ به میدان می رفت. در ترکیب ما پنج بازیکن برای اولین بار بازی مقابل تیمی بزرگ چون پرسپولیس را تجربه می کردند.

میثاقیان ادامه داد: تیم‌هایی که من هدایت آنها را برعهده داشته‌ام همیشه مقابل پرسپولیس برنده بوده‌‎اند. امروز هم می توانستیم با پیروزی زمین را ترک کنیم اگر داور مرتکب اشتباه نمی شد و به سود ما اعلام پنالتی می کرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در ادامه پیرامون حواشی دیدار این تیم برابر پرسپولیس و دلخوری دایی و باقری از هواداران فوتبالدوست آذری گفت: من دایی و باقری را به خاطر شخصیت‌شان دوست دارم و احترام زیادی برای آنها قائلم.

وی در ادامه مدعی شد تیمش در مصاف با پرسپولیس نمایشی به مراتب بهتر از تیم میهمان داشته و برای اثبات ادعای خود گفت: تیم پرسپولیس فقط با اوت دستی و کرنر دنبال بازکردن دروازه ما بود. ما بهتر از پرسپولیس بودیم و باید سه امتیاز مسابقه را بدست می آوردیم. پرسپولیس امروز فقط یک فرصت گلزنی داشت.

میثاقیان تصریح کرد: رحمان احمدی امروز نمایش خوبی داشت. او به خاطر اینکه در ابتدای فصل با تیم ما قرارداد بسته بود و بعد به پرسپولیس رفت، امروز بهترین بازی خود را انجام داد.