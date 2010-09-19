پنج هزار نفر از فارس به حج تمتع اعزام می شوند

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: این تعداد ابتدا به مدینه منوره و سپس برای انجام اعمال مناسک به مکه مکرمه اعزام خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامه های اداره کل حج و زیارت در هفته حج پرداخت و افزود: در هفته حج و زیارت، استان فارس میزبان مدیران، معاونین و عوامل کاروانهای حج تمتع استانهای بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد است.

مدیر کل حج و زیارت استان فارس افزود: همایش زائرین تمتع، گلباران قبور شهدا و میثاق با حضرت احمد ابن موسی(ع) از دیگر برنامه های اداره کل حج و زیارت استان فارس در این هفته است.

آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خرید و فروش فیش حج تمتع ممنوع است، بیان کرد: خرید و فروش، نقل و انتقالات در حج تمتع ممنوع است البته آن دسته زائران حج عمره که دارای فیش بانک ملی هستند نقل و انتقالات فیش آنها آزاد محسوب می شود.

وی افزود: زائرانی که دارای فیش بانک ملت هستند فقط می توانند فیشهای خود را به بستگان درجه یک انتقال دهند البته این کار باید فقط در دفاتر مجاز حج و زیارت صورت گیرد.