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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

تحولات شبه قاره هند/

شمار قربانیان درگیری کشمیر به 100 نفر رسید/ گم شدن 2500 دختر بچه در بنگال

شمار قربانیان درگیری کشمیر به 100 نفر رسید/ گم شدن 2500 دختر بچه در بنگال

افزایش شمار قربانیان درگیریهای کشمیر به 100 نفر و مفقود شدن حدود 2 هزار و 500 دختر بچه در ایالت بنگال طی یکسال گذشته از جمله تحولات شبه قاره هند است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تلفات درگیریهای مذهبی در بخش هندی کشمیر در روز شنبه از مرز 100 نفر گذشت. در دور جدید این درگیریها صدها معترض به یک بزرگراه در این منطقه یورش برده و در تلاش برای مسدود کردن آن با نیروهای پلیس درگیر شدند.

امروز همچنین بر اثر شلیک گلوله توسط پلیس به سوی گروههای درگیر دو نفر کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی پلیس کشمیر با بیان این مطلب از شدت گرفتن درگیری در منطقه روستایی پالهالان در شمال سری نگر، پایتخت تابستانی کشمیر خبر داد.
 
گفتنی است از زمان آغاز این درگیریها در ماه ژوئن 102 نفر که در بین آنها زنان و کودکان نیز دیده می شوند، جان باخته اند. اکثریت مسلمان بخش هندی کشمیر بیش از دو دهه است که خواهان استقلال و جدایی از دولت مرکزی هند هستند.
 
روز دوشنبه هفته گذشته نیز مردم کشمیر تحت حاکمیت هند با سردادن شعارهای ضد آمریکایی با نیروهای پلیس درگیر شدند. دهها هزار نفر از مردم ایالت کشمیر به نشانه اعتراض به بی حرمتی به مقدسات اسلامی به خیابانها ریختند که این تظاهرات با تیراندازی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن 18 نفر کشته شدند.
 
خبر دیگر اینکه طی یک سال گذشته حدود 2 هزار و 500 دختر بچه در ایالت شرقی بنگال هند مفقود شده اند. طبق گزارشی که دولت ایالتی این منطقه به دادگاه عالی کلکته ارائه داده پرونده این افراد پس از شکایت والدین کودکان گم شده به این دادگاه ارجاع داده شده است.
 
بر این اساس قاچاقچیان با ربودن دختر بچه ها، آنها را به خارج از هند منتقل کرده و اقدام به فروش آنان می کنند.
کد مطلب 1153747

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