کمیته علمی کنگره بین المللی روانشناسی کودک در کرج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر یکشنبه کمیته علمی کنگره بین المللی روانشناسی کودک در دانشگاه آزاد کرج برگزار شد و در این نشست بیش از 120 نفر از مدیران گروه های روانشناسی از 92 واحد دانشگاه آزاد اسلامی از سراسر کشور حضور داشتند.

حسن احدی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور و نائب رئیس و دبیر علمی این کنگره در سخنانی خودباوری، ضرورت شناسایی مبانی فرهنگی و مذهبی رشد و هماهنگی بین گروه های روانشناسی کشور را از اهم دستاوردهای این کنگره بین المللی ذکر کرد.

حامد برماس رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز در این نشست به بیان ظرفیتهای موجود و توانمندیهای علمی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این دانشگاه جهت برگزاری هرچه بهتر این کنگره پرداخت.

همچنین رامین حاجی خانی رئیس دانشگاه آزاد واحد کرج بر پشتیبانی همه جانبه این واحد دانشگاهی در برگزاری هرچه علمی تر و تخصصی تر این کنگره بین المللی تاکید کرد.

بررسی موارد مشخص شده و هماهنگی های لازم از سوی کمیته های تخصصی از دیگر برنامه های این نشست بود.

کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان 14 اردیبهشت ماه سال آینده به مدت دو روز در شیراز برگزار می شود.