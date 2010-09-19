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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

دست نیان:

11 هزار کلاس درس غیر استاندارد در فارس وجود دارد

11 هزار کلاس درس غیر استاندارد در فارس وجود دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس گفت: 11 هزار و 500 کلاس درس غیر استاندارد در سطح این استان وجود دارد.

احمد دست نیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: پیش از این 16 هزار کلاس درس غیر استاندارد در استان فارس وجود داشت که با اقدامات انجام شده چهار هزار و 500 کلاس درس مقاوم سازی، تخریب یا در حال اجرای نوسازی است و در برخی موارد تحولاتی در زمینه نوسازی آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای برخی از این کلاسهای درس نسبت به تقویت و مقاوم سازی آنها اقداماتی انجام شده و برخی از مدارس تخریب شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس بیان کرد: باید گفت تعدادی از این کلاسهای غیراستاندارد، مدرسه نبوده و به صورت موقت در اختیار آموزش و پرورش قرار داشته است.

کد مطلب 1153751

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