11 هزار کلاس درس غیر استاندارد در فارس وجود دارد

احمد دست نیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: پیش از این 16 هزار کلاس درس غیر استاندارد در استان فارس وجود داشت که با اقدامات انجام شده چهار هزار و 500 کلاس درس مقاوم سازی، تخریب یا در حال اجرای نوسازی است و در برخی موارد تحولاتی در زمینه نوسازی آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای برخی از این کلاسهای درس نسبت به تقویت و مقاوم سازی آنها اقداماتی انجام شده و برخی از مدارس تخریب شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس بیان کرد: باید گفت تعدادی از این کلاسهای غیراستاندارد، مدرسه نبوده و به صورت موقت در اختیار آموزش و پرورش قرار داشته است.