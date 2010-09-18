حزب الوفد مصر در انتخابات شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوفد، حزب الوفد مصر که از احزال لیبرال این کشور محسوب می شود در نشست مجمع عمومی خود با رای موافق 504 عضو، تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت.

السید البدوی رئیس حزب الوفد گفت: امروز که این تصمیم گرفته شد روزی تاریخی برای حزب محسوب می شود. حزب الوفد حزبی دموکراتیک است.

وی خطاب به اعضای حزب تاکید کرد: از شما می خواهم که با قدرت در این انتخابات حاضرشوید ما برای مشارکت در انتخابات از آمادگی کافی برخورداریم .

رئیس الوفد تصریح کرد: ما رقیب نیرومندی خواهیم بود و اجازه تقلب و پایمال کردن اراده ملت را نمی دهیم. صندوق آراء ابزار چرخش قدرت است و حزب الوفد می تواند به قدرت برسد.

شایان ذکر است که بسیاری از گروههای مصری قصد تحریم انتخابات را دارند."محمد البرادعی" مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای از مهمترین مخالفان مصری اخیرا تهدید به عصیان مدنی کرده بود.