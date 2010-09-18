تأکید احمدی نژاد و بوتفلیقه بر همبستگی کشورهای اسلامی برای حل موضوع فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد که در مسیر عزیمت به نیویورک به الجزایر سفر کرده است عصر امروز در دیدار عبدالعزیز بوتفلیقه رئیسجمهور الجزایر با بیان اینکه دو کشور دارای روابط تاریخی و دیرینه هستند اظهار داشت: ایران و الجزایر از لحاظ تاریخی، دینی و فرهنگی اشتراکات فراوانی با یکدیگر دارند و این اشتراکات بستر مناسبی برای افزایش همکاریهای همهجانبه و روابط فیمابین است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و الجزایر با افزایش هرچه بیشتر سطح همکاری و هماهنگیهای خود میتوانند گامهای مهمی را در راستای منافع دو ملت و جهان اسلام بردارند.
عبدالعزیز بوتفلیقه نیز در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: الجزایر ارتقاء هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه و همکاریهای دو کشور در قالب جهان اسلام و مجامع بینالمللی با جمهوری اسلامی ایران را با جدیت دنبال میکند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش روابط دوجانبه در بخشهای گوناگون افزود: ایران و الجزایر ظرفیتهای فراوانی برای گسترش روابط در بخشهای اقتصادی و فرهنگی دارند که باید از آنها در جهت منافع دو ملت استفاده کنیم.
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