به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین که برای تماشای دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و صنعت نفت آبادان به ورزشگاه دستگردی آمده بود در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که "آیا پیشکسوت پرسپولیس که قرار است به هیئت مدیره این باشگاه اضافه شود، شما هستید؟"، گفت: صد بار گفته‌ام جای من آنجا نیست و به هیئت مدیره پرسپولیس باید افرادی بروند که شیک پوش بوده و کت و شلوار می پوشند.

وی در مورد اینکه آیا مدیر فنی تیم استیل آذین می شود، تاکید کرد: فعلا که تماشاگر هستم. استیل آذین تیم خودمان است و برای تماشای دیدارهای این تیم به ورزشگاه می آیم.

پروین در خصوص وضعیت تومباکوویچ در تیم استیل آذین گفت: اگر استیل آذین بازی امروز را ببرد وضعیتش بهتر می شود. البته در همه جای دنیا وقتی یک تیم نتیجه نمی گیرد سرمربی را عوض می کنند اما نمی دانم تصمیم مدیریت باشگاه در قبال تومباکوویچ چیست اما فکر می کنم بعد از این بازی شرایط تیم مشخص خواهد شد.

وی افزود: در تیم استیل آذین هماهنگ کردن ستاره‌ها سخت است اما پیروزی در این دیدار باعث می شود تیم با روحیه بهتر در ادامه مسابقات به میدان بروند ضمن اینکه در جدول رده‌بندی هم صعود خواهد کرد.

پروین در خصوص توقف تیم فوتبال پرسپولیس در بازی امروز گفت: بازی در شهرستان‌ها همیشه سخت است و پرسپولیس هم امروز در دقیقه 96 روی تاکتیک اوت دستی گل خورد. تاکتیکی که شما سال‌های پیش آن را مسخره می کردید اما امروز می بینید همه تیم‌ها ایران و حتی تیم‌های مطرح جهان از آن استفاده می کنند.

وی در این خصوص افزود: اوت دستی یک تاکتیکی تیمی بسیار خوب است که یک موقعیت صد درصد گل را برای تیم حمله کننده ایجاد می کند.

وی در مورد بازی محمد پروین در ترکیب پرسپولیس گفت: عملکرد او در بازی امروز بد نبود اما کارش برای حفظ جایگاه فعلی سخت است. محمد باید تلاش کند و امیدوارم بتواند در ترکیب اصلی پرسپولیس جای خوبی برای خود پیدا کند.

پروین در مورد تیمی که توسط دامادش آرش فرزین خریداری شده است که پیش از این نام آن استقلال قزوین اعلام شده بود، تاکید کرد: آرش این تیم را خریده و مشغول به کار است اما اسمش استقلال نبوده و آرمین است. ما هنوز تیم آنها را ندیده‌ایم ولی قرار دوشنبه به کرج بروم و بازی تدارکاتی آنها را تماشا کنم.

پروین با بیان اینکه تیم ملی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، گفت: تیم ملی در دو بازی مهم برابر کره جنوبی و چین پیروز شده است و اگر بتواند با ادامه این روند در مسابقات غرب آسیا هم قهرمان شود از لحاظ روحی روانی به شرایط مطلوبی خواهد رسید.

وی تصریح کرد: من همانند بعضی از رسانه‌ها هرگز تیم ملی را نمی کوبم و سعی می کنم در همه بازی‌ها از آن حمایت کنم. ما نباید تیم ملی را تخریب کنیم بلکه باید آن را در همه شرایط حمایت کرده تا با قهرمانی در جام ملت‌ها باعث شادی مردم ایران شود.